На Харківщині герої ЗСУ звільнили понад 30 населених пунктів. У Пентагоні заявили, що контрнаступ на Херсонщині та Харківщині дає обнадійливі ознаки. Росія ж продовжує активно брехати.

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Наступ ЗСУ на Харківщині, деокупацію десятків населених пунктів і розгром росармії пропагандисти пояснюють просто: так і було задумано. Мовляв, це така "тактична хитрість". Насправді росіяни вже не вперше брешуть про свої поразки в Україні,

– мовиться у повідомленні.

Що країна-окупантка "видавала" раніше

У Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки пригадали брехню, яку вже чули від росії. Зокрема, крейсер "москва" начебто не був знищений, а "пошкоджений через детонацію боєкомплекту внаслідок пожежі, а потім затонув в умовах шторму".

Тим часом втечу загарбників з острова Зміїного росія назвала "жестом доброї волі". А коли Київську область звільнили від загарбників, країна-окупантка заявила про "планове перегрупування сил з метою завершення операції зі звільнення Донбасу".

Окупантам варто почати активно вчити слово "евакуація"

Михайло Подоляк заявив, що окупантам потрібно:

активно вчити слово "евакуація";

повторювати правила безпечної здачі в полон.

"І згадати, як нахабно поводилася росія, коли ми наполягали на евакуації наших громадян із міст Сходу, які зазнавали навмисного руйнування авіацією та важкою артилерією", – наголосив Подоляк.

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