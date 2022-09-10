Детальніше про успіхи наших захисників розповів радник Офісу Президента Олексій Арестович. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на його ефір у ютубі "Фейгин live".

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Полонених росіян надто багато

Радник зазначив, що кількість полонених росіян вже поступово стала проблемою. Адже це потребує великої кількості додаткових зусиль.

Величезна проблема… Грандіозна. Вона полягає в тому, що нам вже немає куди дівати полонених. Набрали їх стільки, що війська не справляються,

– розповів Арестович.

Він пояснив, що це таки зумовлено успішними операціями під час звільнення Харківщини. Водночас воно і далі триває.



Рух військ на Харківщині станом на 9 вересня / Скриншот

Зауважте! На карті вказують лише просування армії лише в тих місцях, про які вже повідомляв Генштаб ЗСУ. Тому у деяких місцях інформація може бути застарілою, оскільки ситуація на фронті потребує секретності.

Про звільнення 30% Харківщини повідомив у цей вечір президент Володимир Зеленський. "У частині сіл регіону тривають заходи з перевірки та убезпечення території, поступово беремо під контроль нові населені пункти – всюди повертаємо український прапор і захист для всіх наших людей", – заявив глава держави.

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