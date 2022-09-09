Зеленський говорив про найважливіші події дня. Президент повідомив, що у ЄС схвалили виділення 5 мільярдів євро макрофінансової допомоги для України, інформує 24 канал.

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Окрім того, вже є рішення Ради ЄС про зупинення угоди про спрощений візовий режим між ЄС і Росією. За словами Зеленського, воно запрацює з понеділка, 12 вересня. Окрім того, вже наявні конкретні рекомендації Єврокомісії щодо візових обмежень для росіян.

Зеленський зауважив, що мовиться про захист Європи. Ухвалене рішення ускладнить цинічне використання Європи з боку росіян, які не хочуть боротися проти війни, а воліють розважатися, ніби й немає російського терору.

"Об'єднана Європа – це друга мішень для Росії після нашої держави, нашої незалежності. І це правильно, що Європа захищається", – заявив Зеленський.

Зеленський зауважив, що 9 вересня обговорив цю тему з друзями України: президентом Латвії та прем'єр-міністром Польщі, які завітали до Києва.

Президент наголосив, що рекомендації на загальноєвропейському рівні – дуже вагомі. Однак є юридичний простір, аби піти далі та зробити більше, як-от це вже зробили країни Балтії та Польща.

Звернення Зеленського 9 вересня: дивіться відео