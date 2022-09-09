Зеленский говорил о самых важных событиях дня. Президент сообщил, что в ЕС одобрили выделение 5 миллиардов евро макрофинансовой помощи для Украины, сообщает 24 канал.

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Кроме того, уже есть решение Совета ЕС об остановке соглашения об упрощенном визовом режиме между ЕС и россией. По словам Зеленского, решение заработает уже с понедельника, 12 сентября. Помимо этого, уже есть конкретные рекомендации Еврокомиссии по визовым ограничениям для россиян.

Зеленский заметил, что речь идет о защите Европы. Принятое решение осложнит циничное использование Европы со стороны россиян, которые не хотят бороться против войны, а предпочитают развлекаться, словно и нет российского террора.

"Объединенная Европа – это вторая мишень для россии после нашего государства, нашей независимости. И это правильно, что Европа защищается", – заявил Зеленский.

Зеленский заметил, что 9 сентября обсудил эту тему с друзьями Украины: президентом Латвии и премьер-министром Польши, которые посетили Киев.

Президент подчеркнул, что рекомендации на общеевропейском уровне очень весомы. Однако есть юридическое пространство, чтобы пойти дальше и сделать больше, как это уже сделали страны Балтии и Польша.

Обращение Зеленского 9 сентября: смотрите видео