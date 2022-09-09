Своими мыслями по этому поводу поделился ведущий 24 канала Алексей Печий. О контрнаступлении на Харьковщине, перспективах освобождения Купянска и Изюма и изменениях в политике безопасности США в Европе читайте дальше.

Обратите внимание ВСУ наступают по всем фронтам: как ничтожество кремля играет на руку Украине

После официального освобождения Балаклеи на Харьковщине, контрнаступление ВСУ лишь набирает обороты, что создает все предпосылки для окружения вражеских войск. Более того, в Институте изучения войны утверждают, что ВСУ могут деоккупировать Купянск в ближайшие 72 часа. Деоккупация города полностью отрежет от поставок российскую группировку в городе Изюм, которая уже оказалась в фактическом оперативном окружении.

В то же время уже даже российские "независимые" СМИ уверяют, что на Харьковщине в окружении ВСУ могут оказаться около 10 тысяч оккупантов. А вот официальный кремль упорно отказывается комментировать контрнаступление ВСУ, уверяя, что никакой паники нет.

Скорее всего, там просто еще не придумали легенду, почему россиянам якобы выгодно бежать из Харьковщины. Бежать придется точно и не только с Харьковщины.

Накануне в Германии прошел пятый саммит формата "Рамштайн", где партнеры высоко оценили успехи контрнаступления Вооруженных Сил Украины. В то же время, состоялся на "Рамштайне" и самый главный излом о котором мало кто говорит – Запад полностью перестраивает свою военную машину на укрепление обороны Восточной Европы, переводит оборонную промышленность на нужды ВСУ. Также едва ли не впервые прозвучал тезис о том, что НАТО должно помочь полностью модернизировать армию Украины, которая в долгосрочной перспективе должна стать одной из лучших армий мира, чтобы у кремля на годы отпало любое желание нападать на Украину.

Итак, подробнее о ситуации о наступлении ВСУ, а также о стратегическом изломе европейской безопасности – дальше с вами и поговорим.

Не отвлечение внимания: как на самом деле сработало контрнаступление на Юге для освобождения Харьковщины

Начнем, конечно, с ситуации на фронте, в частности, на Харьковщине. Накануне вечером Владимир Зеленский заявил, что с начала сентября украинские защитники освободили более 1000 квадратных километров территории Украины, оккупированной россиянами. А это десятки населенных пунктов, которые полгода оставались в оккупации.

Этому обращению предшествовало невероятно важное событие – спецподразделение ГУР "Кракен" отчиталось президенту, что Балаклея по его приказу освобождена, а враг был вынужден отступить. И это был очень важный излом, коренным образом меняющий ситуацию на Харьковщине.

На этом моменте сразу стоит опровергнуть один из тезисов, который раскручивают россияне, и на который ведется часть украинцев – ВСУ якобы устроили наступление на Херсонщине, чтобы отвлечь оккупантов от Харьковщины, и воспользовавшись ситуацией, пошли в наступление в районе Балаклеи. Это соответствует действительности лишь отчасти. В Институте изучения войны накануне назвали прорыв ВСУ тактическим сюрпризом для россиян. Также там отметили, что ВСУ, воспользовавшись передислокацией российских сил, провели эффективное контрнаступление северо-западнее Изюма.

Конечно, украинские силы использовали тактическую неожиданность, чтобы еще 7 сентября продвинуться минимум на 20 км в Харьковской области. Продолжающиеся в Херсонской области операции ВСУ заставили российские войска сосредоточиться на Юге, что позволило украинским силам начать очень эффективные контратаки на Харьковщине.

Однако прозвучало в отчете Института впервые и самое главное – там считают маловероятным, что контрнаступление и попытки отвлечь российские силы на юге Украины обман для восстановления операций в Харьковской области. То есть наступление в Херсонской области – это не отвлечение внимания. Украинские силы разумно воспользовались перераспределением российских войск, техники и общей оперативной концентрации, чтобы начать локализованные контрнаступления на критические точки в Харьковской области, продолжая наступление на Херсонщине. Это не отвлечение внимания – это четко спланированная работающая стратегия Генштаба ВСУ.

И здесь важно понимать, что ситуация развивается с такой скоростью, что ее сложно отследить. В Генштабе заявили, что украинские военные прорвали линию фронта и вклинились в оборону врага на глубину 50 километров.

И это невероятный прорыв. Ведь на 7 сентября было известно, что ВСУ взяли в оперативное окружение Балаклею и на северном направлении вошли в Вербовку и Яковенково. Это вместе с заходом ВСУ в Байрак и Новую Гусаровку на Юге позволило нашим защитникам взять оккупантов в кольцо. Это и есть котел.

У оккупантов оставалось одно "окошко" к востоку от Балаклеи. И именно в это "окошко" они и убегали. Однако им на пятки постоянно наступали ВСУ. Соответственно, уже 8 сентября ВСУ вошли в Волохов Яр и Ивановку.

Однако это всего полдороги того же клина, которым Вооруженные Силы вошли в оборону врага. Уже сегодня поступила информация об освобождении Шевченково и появились первые кадры наших военных на окраинах Купянска. И тут ряд экспертов уверяют, что освобождение Балаклеи – это невероятный успех ВСУ, но это еще не слом ситуации, ведь это открыло путь нашим войскам на Купянск и Изюм, что и станет изломом.

Паника и попытки побега: Купянск могут освободить в ближайшие часы

В отношении Купянска поступают также очень важные новости. В Институте изучения войны накануне оценили шансы ВСУ на освобождение города, а следовательно, и отрезание группировки врага в Изюме от линии снабжения. Аналитики прогнозируют освобождение в течение следующих 72 часов. Однако стоит сделать поправку – этот отчет был обнародован в полночь 9 сентября, так что ситуация уже несколько изменилась.

Оккупанты в Изюме, вероятно, еще будут иметь путь для перебрасывания подкрепления со стороны оккупированной части Луганской области. Впрочем, на самом деле тот клин, которым ВСУ пробили оборону, расширяется не только в направлении Купянска, но и в сторону Изюма, ведь сообщается еще и об освобождении поселка Савинцы и продвижении в сторону транспортных узлов в Веселом и Кунье. Также поступает еще не подтвержденная Генштабом информация о том, что Вооруженные Силы зашли в Сеньково, а это уже на побережье Оскольского водохранилища. Пока не стоит вдаваться в подробности, но такое продвижение уже отрезает Изюм от логистики, так что оккупанты там оказались в окружении ВСУ. Так что россияне совсем скоро оттуда начнут панически бежать.

Однако все же главные усилия ВСУ сейчас направлены на освобождение Купянска и там сейчас настоящая паника у россиян. Накануне, фейковый глава оккупационной администрации Харьковской области виталий ганчев уже объявил об эвакуации всех женщин и детей из Купянска и Купянского района, а также Изюмского района, ссылаясь на усиление украинских артиллерийских и ракетных ударов. Однако скорее всего, из-за продолжающихся наземных операций. Так же оккупанты пытаются быстро принудительно мобилизовать мужчин на оккупированных территориях Харьковщины, ведь в настоящее время местное население максимально способствует усилиям ВСУ по деоккупации области.

Конечно, освобождение Купянска не разорвет все логистические пути оккупанта в Харьковской области, но это будет невероятно важным фактором. Город является важным железнодорожным центром, поскольку российская логистика до сих пор подвязана именно под железную дорогу, а не под автомобильные пути. И если отталкиваться от этого тезиса, то отрезание логистики в Купянске создает большие проблемы не только группировке оккупантов в Изюме, но и частично на Донбассе, ведь Изюм также является важным железнодорожным узлом.

Деокупация будет продолжаться, а между тем кремль избегает комментариев

Очевидно, что наступление ВСУ в Харьковской области будет продолжаться, ведь накануне Владимир Зеленский снова созвал Ставку Верховного Главнокомандующего. По словам президента, Ставка продолжит работать в формате достаточно частых заседаний и совещаний, чтобы украинские командиры на местах имели полную поддержку на всех уровнях и чтобы ВСУ, разведка и весь сектор обороны и безопасности получал все необходимые ресурсы и необходимые материальные, политические, информационные, дипломатические и другие средства для эффективной обороны Украины и изгнания оккупантов. Зеленский добавил, что вся государственная деятельность сосредоточена на нуждах фронта и защите украинцев.

И что важно, на деоккупированные территории уже возвращаются украинская полиция и все службы для восстановления нормальной жизни и, конечно, поиска коллаборантов.

Однако уже даже смешно наблюдать за тем, как кремль пытается сохранить лицо, абсолютно игнорируя сообщения об освбождении Харьковщины. Сегодня спикер путина Дмитрий Песков заявил, что "паники нет", а всю ситуацию на фронте пусть комментирует минобороны россии. А еще добавил, что псевдореферендумы отменяются не из-за контрнаступления ВСУ, а якобы из-за того, что местные еще не готовы к такому шагу.

То есть в кремле просто пытаются спрятать голову в песок делая вид, что ничего страшного не происходит. Однако происходит катастрофа для россии – их военные бегут с поля боя, переодеваясь в гражданское. Вот это и есть вторая армия мира. Об этом сообщает Генштаб ВСУ:

По данным разведки, отдельные вражеские подразделения понесли значительные потери. Оккупанты пытаются эвакуировать раненый личный состав и поврежденную военную технику в районы населенных пунктов Ольховатка и Бородоярское. Личный состав оккупационных войск в гражданской одежде прибегает к дезертирству и пытается вернуться на территорию россии.

Кроме того, не забывайте и о том, что после освобождения Изюма, под ударом ВСУ окажется и группировка оккупантов, пытающихся атаковать Славянск. И вот уже даже российское издание "Медуза" утверждает, что по линии Изюм Славянск, в окружении Вооруженных Сил могут оказаться около 10 тысяч оккупантов. Однако в кремле до сих пор "нет никакой паники".

Как успехи ВСУ оценивают международные партнеры Украины

Министр обороны США Ллойд Остин 9 сентября отметил усилия Вооруженных Сил и их успехи на территории Херсонской и Харьковской областей. Глава Пентагона назвал успехи наших войск серьезным ударом для россии и большим толчком для Украины.

Также поддержал Украину и генсек НАТО Йенс Столтенберг, который заверил, что наша страна приближается к переломному моменту, впрочем, впереди всех нас ждет сложная зима, поэтому наши партнеры должны увеличить поддержку ВСУ, чтобы Украина и союзники входили в эту зиму с наиболее выигрышной позиции. Впрочем, он добавил, что россия все еще не отказалась от своих замыслов захватить всю Украину, как бы это странно не звучало.

Но наверняка самый важный месседж накануне озвучил госсекретарь США Энтони Блинкен. Он заявил, что Украина будет самостоятельно решать на каких условиях завершится война и сделает это уже после возвращения всех оккупированных россией территорий. Ведь для серьезной дипломатии нужно согласие обеих сторон, а со стороны россии нет никаких признаков, что они готовы к дипломатии. Так что единственный выход – отвоевать всю захваченную территорию и только потом о чем-то говорить. Более того, по словам Блинкена, путин проиграл самую главную для него игру – ему уже никогда не удастся убедить кого-то в том, что Украина якобы "не является самостоятельной страной и принадлежит россии".

Эта игра уже закончена. путин здесь проиграл,

– подчеркнул Блинкен.

Все эти заявления прозвучали на фоне проведения пятого саммита в формате "Рамштайн". На нем произошел невероятно важный сдвиг в вопросе дальнейшей поддержки Украины. Накануне Джо Байден провел переговоры с лидерами стран G7, НАТО и Евросоюза по поводу того, как помогать Украине в военном, гуманитарном и экономическом вопросах.

Война россии – война против Европы: изменения в "Рамштайне"

После этого разговора издание Politico написало о совсем другом подходе 5-го "Рамштайна" к вопросу дальнейшей поддержки Украины. Эксперты уверяют, что западные союзники все больше обращают внимание на подготовку украинских солдат и пытаются выяснить, как их вооружить, поскольку запасы в странах-донорах иссякают. Более того, западные правительства теперь сталкиваются еще и с растущим экономическим давлением у себя дома. Чиновники также озабочены тем, что экономические проблемы могут подорвать общественную поддержку жестких мер против россии.

Впрочем, Ллойд Остин заверил, что война изменилась – теперь уже ВСУ атакуют, а россияне защищаются, а значит, и вопросы поддержки переходят в другую плоскость. В частности, речь уже идет не о поставках оружия из составов министерств обороны стран-партнеров, а прямо с конвейера вооруженных гигантов и подготовке украинских солдат.

Конечно, обсуждался на "Рамштайне" и вопрос текущих потребностей ВСУ. Как пишет Politico, когда министры обороны прибыли на встречу, каждый из них нашел на своем столе документ под названием "Неотложные требования Украины". Главным приоритетом является больше ракетных установок и боеприпасов по стандартам НАТО, и только потом больше гаубиц. В списке также подчеркивается потребность в радарах, ПВО и боевой авиации.

Однако все же значительная часть встречи в Рамштайне показала изменение мышления союзников. В своих комментариях Остин отметил, что обучение и производство оружия будут среди будущих приоритетов Рамштайна.

То есть вопрос уже стоит следующим образом – как запустить оборонную промышленность Запада, чтобы закрыть все потребности ВСУ не только сегодня, но и в будущем. Причем сделать это так, чтобы украинская армия стала одной из лучших в мире с полностью передовым вооружением.

Впрочем, это лишь часть тех титанических сдвигов, которые произошли на 5-м "Рамштайне". Накануне Киев посетил госсекретарь США Энтони Блинкен и заявил о новой военной и гуманитарной помощи Украине и восточноевропейским союзникам на сумму 2,8 миллиарда долларов. И отметил, что США переходят от своевременных передач оружия Украине к долгосрочным усилиям по оснащению стран по всему восточному флагу НАТО.

Приблизительно 1 миллиард долларов распределено между 18 соседями Украины, простирающимися от Балтийского до Средиземного моря, прорезая широкую полосу вдоль всей западной границы россии. По сути это первое признание того, что война, которую развязала россия, это не только война против Украины, но и против всей Европы.