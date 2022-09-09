Своїми думками щодо цього поділився ведучий 24 каналу Олексій Печій. Про контрнаступ на Харківщині, перспективи звільнення Куп'янська та Ізюма й зміни в безпековій політиці США в Європі читайте далі.

Зверніть увагу ЗСУ наступають по всіх фронтах: як нікчемність кремля грає на руку Україні

Після офіційного звільнення Балаклії на Харківщині, контрнаступ ЗСУ лише набирає обертів, що створює всі передумови для оточення ворожих військ. Ба більше, в Інституті вивчення війни стверджують, що ЗСУ можуть деокупувати Куп’янськ в найближчі 72 години. Деокупація міста повністю відріже від постачання російське угруповання в місті Ізюм, яке вже опинилося в фактичному оперативному оточенні.

Водночас вже навіть російські так звані "незалежні" ЗМІ запевняють, що на Харківщині в оточенні ЗСУ можуть опинитися близько 10 тисяч окупантів. А от офіційний кремль вперто відмовляється коментувати контрнаступ ЗСУ, запевняючи, що жодної паніки немає.

Швидше за все, там просто ще не вигадали легенду чому росіянам нібито вигідно тікати з Харківщини. Втіікати доведеться точно і не лише з Харківщини.

Напередодні в Німеччині пройшов вже п'ятий саміт формату "Рамштайн", де партнери високо оцінили успіхи контрнаступу Збройних Сил України. Водночас відбувся на "Рамштайні" і найголовніший злам про який мало хто говорить – Захід повністю перелаштовує свою воєнну машину на зміцнення оборони Східної Європи, переводить оборонну промисловість на потреби ЗСУ. Також чи не вперше пролунала теза про те, що НАТО має допомогти повністю модернізувати армію України, яка, в довгостроковій перспективі, має стати однією з найкращих армій світу, аби у кремля на роки відбило будь-яке бажання нападати на Україну.

Тож, докладніше про ситуацію щодо наступу ЗСУ, а також про стратегічний злам європейської безпеки – далі з вами і поговоримо.

Не відволікання уваги: як насправді спрацював контрнаступ на Півдні для звільнення Харківщини

Почнемо звісно з ситуації на фронті, зокрема на Харківщині. Напередодні ввечері Володимир Зеленський заявив, що з початку вересня українські захисники звільнили понад 1 000 квадратних кілометрів території України, яка була окупована росіянами. А це десятки населених пунктів, які півроку залишалися в окупації.

Цьому зверненню передувала неймовірно важлива подія – спецпідрозділ ГУР "Кракен" відзвітував президентові, що Балаклію за його наказом звільнено, а ворог був змушений відступити. І це був дуже важливий злам, який докорінно змінює ситуацію на Харківщині.

На цьому моменті одразу варто спростувати одну з тез, яку розкручують росіяни, і на яку ведеться частина українців – ЗСУ нібито влаштували наступ на Херсонщині аби відволікти окупантів від Харківщині, і скориставшись ситуацією пішли в наступ в районі Балаклії. Це відповідає дійсності лише частково. В Інституті вивчення війни напередодні назвали прорив ЗСУ тактичним сюрпризом для росіян. Також там зазначили, що ЗСУ, скориставшись передислокацією російських сил, провели ефективний контрнаступ на північний захід від Ізюма.

Звісно, українські сили використали тактичну несподіванку, щоб ще 7 вересня просунутися щонайменше на 20 км на Харківщині. Операції ЗСУ, що тривають у Херсонській області, змусили російські війська зосередитися на Півдні, що дозволило українським силам розпочати дуже ефективні контратаки на Харківщині.

Однак прозвучало у звіті Інституту вперше і найголовніше – там вважають малоймовірним, що контрнаступ та спроби відвернути російські сили на півдні України є обманом для відновлення операцій у Харківській області. Тобто наступ у Херсонській області – це не відволікання уваги. Українські сили розумно скористалися перерозподілом російських військ, техніки та загальної оперативної концентрації, щоб розпочати локалізовані контрнаступи на критичні точки у Харківській області, в той же час продовжуючи наступ на Херсонщині. Це не відволікання уваги – це чітко спланована стратегія Генштабу ЗСУ, яка працює.

І тут важливо розуміти, що ситуація розвивається із такою швидкістю, що подекуди її складно відстежити. У Генштабі заявили, що українські військові прорвали лінію фронту і вклинилися в оборону ворога на глибину 50 кілометрів.

І це неймовірний прорив. Адже станом на 7 вересня, було відомо, що ЗСУ взяли в оперативне оточення Балаклію і на північному напрямку увійшли до Вербівки та Яковенкова. Це, разом із заходом ЗСУ до Байраку та Нової Гусарівки на Півдні, дозволило нашим захисникам взяти окупантів у кільце. Це і є котел.

В окупантів залишалося одне "віконце" на сході від Балаклії. І саме в це "віконце" вони і тікали. Однак їм на п’яти постійно наступали ЗСУ. Відповідно, вже 8 вересня ЗСУ увійшли до Волохового Яру та Іванівки.

Однак це лише півдороги того самого клину, яким Збройні Сили увійшли в оборону ворога. Вже сьогодні надійшла інформація про звільнення Шевченкового та з’явилися перші кадри наших військових на околицях Куп’янська. І тут низка експертів запевняє, що звільнення Балаклії – це неймовірний успіх ЗСУ, але це ще не злам ситуації, адже це відкрило шлях нашим військам на Куп’янськ та Ізюм, що і стане зламом.

Паніка та спроби втечі: Куп'янськ можуть звільнити в найближчі години

Щодо Куп’янська надходять також дуже важливі новини. В Інституті вивчення війни напередодні оцінили шанси ЗСУ на звільнення міста, а отже і відрізання угруповання ворога в Ізюмі від лінії постачання. Аналітики прогнозують звільнення протягом наступних 72 годин. Однак варто зробити поправку – цей звіт було оприлюднено опівночі 9 вересня, тож ситуація вже дещо змінилася.

Окупанти в Ізюмі, ймовірно, ще матимуть шлях для перекидання підкріплення з боку окупованої частини Луганщини. Втім, насправді той клин, яким ЗСУ пробили оборону розширюється не лише у напрямку Куп’янська, але і в бік Ізюма, адже повідомляється ще й про звільнення Савинців, та просування в бік транспортних вузлів у Веселому та Куньє. Також надходить ще не підтверджена Генштабом інформація про те, що Збройні Сили зайшли в Сеньково, а це вже узбережжя Оскільского водосховища. Поки що не варто вдаватися у подробиці, але таке просування вже відрізає Ізюм від логістики, отже окупанти там опинилися в оточенні ЗСУ. Отже росіяни зовсім скоро звідти почнуть панічно тікати.

Однак все ж головні зусилля ЗСУ наразі спрямовані щодо звільнення Куп’янська і там нині справжня паніка у росіян. Напередодні, фейковий голова окупаційної адміністрації Харківської області віталій ганчев вже оголосив про евакуацію всіх жінок і дітей з Куп’янська і Куп’янського району, а також Ізюмського району, посилаючись на посилення українських артилерійських і ракетних ударів. Однак швидше за все, через наземні операції, що тривають. Так само окупанти намагаються швидко примусово мобілізувати чоловіків на окупованих територіях Харківщини, адже наразі місцеве населення максимально сприяє зусиллям ЗСУ з деокупації області.

Звісно, звільнення Куп'янська не розірве всі логістичні шляхи окупанта на Харківщині, але це буде неймовірно важливим фактором. Місто є важливим залізничним центром, оскільки російська логістика досі підв'язана саме під залізницю, а не, наприклад, під автомобільні шляхи. І якщо відштовхуватися від цієї тези, то відрізання логістики у Куп’янську створює великі проблеми не лише угрупованням окупантів в Ізюмі, але і частково на Донбасі, адже Ізюм також є важливим залізничним вузлом.

Деокупація триватиме, а тим часом кремль уникає коментарів

Рчевидно, що наступ ЗСУ на Харківщині триватиме, адже напередодні Володимир Зеленський знову скликав Ставку Верховного Головнокомандувача. За словами президента, Ставка продовжить працювати у форматі доволі частих засідань і нарад, щоб українські командири на місцях мали повну підтримку на всіх рівнях і щоб ЗСУ, розвідка і весь сектор оборони та безпеки отримував всі необхідні ресурси та необхідні матеріальні, політичні, інформаційні, дипломатичні та будь-які інші засоби для ефективної оборони України й вигнання окупантів. Зеленський додав, що вся державна діяльність зосереджена на потребах фронту й захисту українців.

І що важливо, на деокуповані території вже повертаються українська поліція та всі служби для відновлення нормального життя і звісно пошуку колаборантів.

Однак вже навіть, смішно спостерігати за тим, як кремль намагається зберегти обличчя, абсолютно ігноруючи повідомлення про звільнення Харківщини. Сьогодні спікер путіна дмітрій пєсков заявив, що "паніки немає", а всю ситуацію на фронті нехай коментує міноборони росії. А ще додав, що псевдореферендуми скасовуються не через контрнаступ ЗСУ, а нібито через те, що місцеві ще не готові до такого кроку.

Тобто в кремлі просто намагаються сховати голову в пісок вдаючи, що нічого страшного не відбувається. Однак відбувається катастрофа для росії – їхні військові тікають з поля бою перевдягаючись у цивільне. Оце і є друга армія світу. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ:

За даними розвідки, окремі ворожі підрозділи зазнали значних втрат. Окупанти намагаються евакуювати поранений особовий склад і пошкоджену військову техніку в райони населених пунктів Вільхуватка та Бородоярське. Особовий склад окупаційних військ у цивільному одязі вдається до дезертирства і намагається повернутися на територію росії.

Окрім того, не забувайте і про те, що після звільнення Ізюма, під ударом ЗСУ опиниться і угруповання окупантів, які намагаються атакувати Слов’янськ. І от вже навіть російське видання "Медуза" стверджує, що по лінії Ізюм Слов’янськ, в оточенні Збройних Сил можуть опинитися близько 10 тисяч окупантів. Однак у кремлі досі "немає ніякої паніки".

Як успіхи ЗСУ оцінюють міжнародні партнери України

Міністр оборони США Ллойд Остін 9 вересня відзначив зусилля Збройних Сил та їхні успіхми на території Херсонської та Харківської областей. Очільник Пентагону назвав успіхи наших військ серйозним ударом для росії та великим поштовхом для України.

Так само підтримав Україну і генсек НАТО Єнс Столтенберг, який запевнив, що наша країна наближається до переломного моменту, втім попереду на всіх нас чекає складна зима, тому наші партнери мають збільшити підтримку ЗСУ, аби Україна та союзники входили в цю зиму з найбільш виграшної позиції. Втім він додав, що росія все ще не відмовилася від своїх задумів захопити усю Україну, якби це дивно не звучало.

Але напевно найважливіший меседж напередодні озвучив держсекретар США Ентоні Блінкен. Він заявив, що Україна самостійно вирішуватиме на яких умовах завершиться війна й зробить це вже після повернення усіх окупованих росією територій. Адже для серйозної дипломатії потрібна згода обох сторін, а з боку росії немає жодних ознак, що вони готові до дипломатії. Отже єдиний вихід – відвоювати всю захоплену територію і лише потім про щось говорити. Ба більше, за словами Блінкена, путін програв найголовнішу для нього гру – йому вже ніколи не вдасться переконати когось у тому, що Україна нібито "не є самостійною країною і належить росії".

Цю гру вже закінчено. Путін тут програв,

– наголосив Блінкен.

Всі ці заяви прозвучали на тлі проведення 5-го саміту у форматі "Рамштайн". На ньому відбулося неймовірно важливе зрушення у питанні подальшої підтримки України. Напередодні Джо Байден провів перемовини з лідерами країн G7, НАТО та Євросоюзу щодо того, як допомагати Україні у військовому, гуманітарному та економічному питаннях.

Війна росії – війна проти Європи: зміни в "Рамштайні"

Після цієї розмови видання Politico написало про зовсім інший підхід 5-го "Рамштайну" до питання подальшої підтримки України. Експерти запевняють, що західні союзники все більше звертають увагу на підготовку українських солдатів і намагаються з’ясувати, як їх озброїти, оскільки запаси в країнах-донорах вичерпуються. Ба більше, західні уряди тепер стикаються ще і з зростаючим економічним тиском у себе вдома. Чиновники також стурбовані тим, що економічні проблеми можуть підірвати громадську підтримку жорстких заходів проти росії.

Втім, Ллойд Остін запевнив, що війна змінилася – тепер вже ЗСУ атакують, а росіяни захищаються, а отже і питання підтримки переходять в іншу площину. Зокрема мова вже йде не про постачання зброї зі складів міністерств оборони країн-партнерів, а прямо з конвеєра збройних гігантів та підготовку українських солдат.

Звісно, що обговорювалося на "Рамштайні" і питання поточних потреб ЗСУ. Як пише Politico, коли міністри оборони прибули на зустріч, кожен з них знайшов на своєму столі документ під назвою "Невідкладні вимоги України". Головним пріоритетом є більше ракетних установок і боєприпасів за стандартами НАТО, і лише потім більше гаубиць. У списку також підкреслюється потреба в радарах, ППО та бойовій авіації.

Однак все ж значна частина зустрічі в Рамштайні показала зміну мислення союзників. У своїх коментарях Остін зазначив, що навчання та виробництво зброї будуть серед майбутніх пріоритетів Рамштайну.

Тобто, питання вже стоїть наступним чином – як запустити оборонну промисловість Заходу, аби закрити всі потреби ЗСУ не лише сьогодні, але і в майбутньому. При чому зробити це так, аби українська армія стала однією з кращих у світі з повністю передовим озброєнням.

Втім, це лише частина тих титанічних зсувів, які відбулися на 5-му "Рамштайні". Напередодні Київ відвідав держсекретар США Ентоні Блінкен і заявив про нову військову та гуманітарну допомогу Україні та східноєвропейським союзникам на суму 2,8 мільярда доларів. І відзначив, що США переходять від своєчасних передач зброї Україні до довгострокових зусиль із оснащення країн на всьому східному флагу НАТО.

Приблизно 1 мільярд доларів розподілено між 18 сусідами України, що простягаються від Балтійського до Середземного моря, прорізаючи широку смугу вздовж усього західного кордону росії. По суті, це перше визнання того, що війна, яку розв’язала росія, це не лише війна проти України, але і проти всієї Європи.