У питанні щодо наступу наших військових відразу на кількох напрямках спробував розібратися журналіст 24 каналу Олексій Печій. Він також аналізував ситуацію в кремлі та ставлення міжнародних партнерів до подій навколо фронту.

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ЗСУ насипають окупантам не лише на Півдні України, але і на інших напрямках. Таку заяву напередодні зробив Володимир Зеленський, а вже сьогодні надходить інформація про успіхи наших військових на Харківщині. Ба більше, українські захисники прориваються ще й на Луганщині, а голова ОВА Сергій Гайдай натякає, що для успіху ЗСУ в цьому районі потрібне звільнення міста Ізюм на Харківщині. Тож, всі дії українських військових чітко пов'язані між собою й очевидно, що ЗСУ до цього добре готувалися.

Саме тому в кремлі в останні дні спостерігається паніка, яку там намагаються приховати окремими заявами. Зокрема, сьогодні пєсков знову заговорив про умови переговорів. А ще почав обіцяти, що росія готова вкладати величезні гроші у відбудову Донбасу після його, нібито, звільнення. Це чергова спроба обдурити місцеве населення, яке все частіше долучається до партизанщини.

Але путін відчайдушно не хоче визнавати поразки, а тому західна розвідка повідомляє, що кремль у розпачі намагається купити снаряди та ракети у Північної Кореї. Натомість у Білому домі зізналися, що ситуація різко змінилася, у порівняння з початком повномасштабної фази війни. Тож тепер США передають потужну зброю Україні, не озираючись на реакцію країни-агресорки.

Тож, про сьогоднішні успіхи наших військових на фронті, а також про перспективи продовження цієї війни з огляду на все більш асиметричні потенціали ЗС України та росії – далі і поговоримо.

Контрнаступ розвивається не лише на Півдні

Тож, напередодні в Інституті з вивчення війни підтвердили, що контрнаступ Сил оборони України помітно розвивається не лише на Півдні, але і на Сході. Українські війська просуваються на кількох напрямках у західній частині Херсонської області, звільнили Високопілля на сході області та закріпилися за річкою Сіверський Донець у Донецькій області, зокрема мова йде про населений пункт Озерне. Ще вчора аналітики визнавали, що такий прорив ЗСУ на Донбасі свідчить про те, що вороги вже не можуть адекватно контролювати ситуацію навіть на захоплених територіях. А отже, просування наших військових уперед на всіх напрямках стало лише питанням часу.

Після цього Володимир Зеленський у традиційному вечірньому зверненні заявив, що отримав "хороші новини" від Генштабу ЗСУ й української розвідки. Але деталей не розкрив. Єдине, про що говорив Зеленський, – це про звільнення населеного пункту на сході Донецької області, двох населених пунктів на Півдні, а також про просування й повернення "певних висот" на Східному напрямку. Тобто вже було зрозуміло, що ЗСУ наступають не лише на Півдні, а щонайменше ще й на Донбасі. Пізніше ми почали отримувати локальні підтвердження цієї тези.

Утім, ще пізніше в інтерв'ю телеканалу ABC News, Зеленський на питання "чому контрнаступ почався саме з Херсону?", натякнув, що це не зовсім правда. Мовляв, наступ триває на багатьох напрямках, але розкривати всі деталі не варто, щоб ворог отримав сюрприз.

Тобто, напередодні Зеленський натякнув, що сюрпризи чекають на окупантів не лише на Півдні. І тут дійсно є цікаві подробиці. Але спочатку обговорімо, що відбувається на самій Херсонщині, де ЗСУ продовжують нищити ворога.

Сміливість окупантів буквально вивітрилася

В Інституті з вивчення війни стверджують, що український контрнаступ відчутно послаблює логістичні й адміністративні можливості росії на окупованому Півдні. А це своєю чергою сіє розбрат у рядах окупантів і колаборантів. Тут варто лише звернути увагу на один епізод, здавалося б, не дотичний до самої війни. Призначений російськими військовими так званий "заступник голови військово-цивільної адміністрації Херсонської області" кіріл стрємоусов напередодні повідомив російському ЗМІ, що псевдореферендум про приєднання Херсона й області до росії буде "поставлений на паузу" з міркувань "безпеки".

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Але, коли стало зрозуміло, що це ще більше розпалює паніку серед окупантів, той самий стрємоусов заявив, що він нібито не закликав до паузи у проведення голосування, адже дата "референдуму" взагалі ще не призначена. Хоча раніше він запевняв, що все готове, але з міркувань безпеки референдум переносять на невизначений термін. Обидві заяви стрємоусова вказують на високий рівень дезорганізації всередині окупаційних режимів, що звісно посилюється наслідками контрнаступу. І така дезорганізація ворога нам лише на руку. Адже українські сили мають намір поступово зводити нанівець російські тактичні й оперативні можливості в Херсонській області. Відповідно, це впливатиме і на саму можливість адміністрування окупаційних чиновників.

Окрім того, ЗСУ активно нищать і спроможності ворога до ведення війни. За даними ОК "Південь", за минулу добу ЗСУ знищили 4 склади з боєприпасами, багато живої сили ворога й один вертоліт Ка-52. При чому, знищення гелікоптера – це окремий епізод. Загарбники у районі Новогригорівки спробували на ньому атакувати наші позиції, але захисники України відкрили вогонь і "приземлили" російський "Алігатор". Крім того, знову активно працювала і авіація, і ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ.

З мостами також окрема історія. Зокрема, як напередодні заявили в спільному координаційному пресцентрі сил оборони Півдня, усі переправи на Херсонщині перебувають під повним вогневим контролем ЗСУ. Головне завдання на сьогодні – створити нестерпні умови для окупантів, щоб вони здавали свої позиції без бою. Напередодні ми з вами вже обговорювали, що на Каховському мості в річку обвалилася секція у 20 метрів. Отже, цей міст вже не придатний для пересування.

Сьогодні ж супутник Planet Labs зафіксував знищений понтонний міст у районі села Дар'ївка Херсонської області. Його російські окупанти використовували для перетину річки Інгулець. Як пожартували в ОК "Південь", понтонна переправа окупантів також "втомилася". Тож для пересування вона більше не придатна.

Окрім того, загарбники ще й облаштували поблизу переправи таку собі базу, де зберігали боєприпаси та техніку. Але, на знімках видно, що і там раптом сталася пожежа. Тож цей напрямок для російських військових точно не є безпечним, і перекинути через нього підкріплення вже неможливо.

Така ж доля спонукала й Антонівський міст. "Гауляйтер" Херсонщини кіріл стрємоусов заявив, що окупаційна влада вже навіть не планує вживати нових заходів для його відновлення. Тож цей об'єкт повністю закритий, навіть для пішого переміщення цивільних.

Тероризм в Енергодарі та поблизу ЗАЕС триває

І от коли вже навіть пропагандисти не можуть приховати результатів контрнаступу ЗСУ на Півдні, вороги вдаються до чергових терористичних методів. Зокрема, напередодні вони знову посилили обстріли Енергодара та Запорізької АЕС, внаслідок чого пошкодили лінію електропередач, яка з'єднує станцію з українською мережею. Сьогодні ж удень міський голова Енергодара Дмитро Орлов повідомив, що після потужного вибуху у місті зникло світло та водопостачання.

Російські пропагандисти також підтвердили, що місто знеструмлено і традиційно звинувачують у цьому ЗСУ. Окупанти кажуть, що пошкоджено лінію електропередачі в районі ЗАЕС. Отже, загроза ядерного тероризму лише посилюється. Саме тому українська влада домагається гуманітарного коридору для безпечної евакуації мешканців населених пунктів, розташованих поблизу захопленої Запорізької атомної електростанції. Але росія відмовляє в цьому, беручи людей фактично у заручники та використовуючи їх у ролі живого щита перед наступом ЗСУ. Про це напередодні повідомила міністерка із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук. Вона пояснила, що ситуація навколо найбільшої АЕС у Європі, через постійні обстріли з боку російської армії, залишається напруженою.

Так само, наче щит проти наступу ЗСУ вороги використовують школи та храми московського патріархату. У Генштабі повідомили, що загарбники розміщують особовий склад і військову техніку у дитячому садку у Верхньому Рогачику й у храмі в Червоному Маяку що на Херсонщині. Крім того, вони використовують Святотроїцький храм у Малій Комишувасі Харківської області у ролі польового шпиталю.

ЗСУ просуваються на Луганщині, але ситуація там складна

Утім, ЗСУ все одно дістають російських бійців так, щоб не пошкодити школи та храми, а також не наражати мирне населення на небезпеку. І як і говорив президент Зеленський, контрнаступ наших військових триває не лише на Півдні. Напередодні голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що ЗСУ ведуть контрнаступальні дії на Луганщині. Ба більше, українським воїнам вдалося частково просунутися і закріпитися на нових позиціях. Крім того, за словами очільника ОВА, через "удари" на російських складах в останні дні ворог втратив до 400 бійців та близько 100 одиниць техніки. Так само є певні успіхи й на Донеччині, але варто дочекатися офіційних повідомлень від Генштабу.

Саме тому, в кремлі активізували свою ідеологічну роботу і в паніці закликають бойовиків з так званих "лднр" не здаватися і йти помирати за схиблені амбіції путіна. Сьогодні речник путіна дмітрій пєсков намагався хизуватися тим, що на Донбас зовсім скоро може приїхати диктатор. Наразі ж росія планує грандіозні плани з відновлення та розвитку Донбасу. За його словами, цитую: "і будівництво ведеться, і вводяться нові об'єкти, вживаються енергійні заходи для відновлення всіх систем життєзабезпечення". Пєсков переконує, що робота на Донбасі ведеться активно, і "там працює багато-багато тисяч людей".

Але це брехня, яку кремль розповсюджує з однією метою – вкотре задурити жителів регіону. Так само як це напередодні робив путін на Камчатці, розповідаючи про те, які мужні бойовики "днр". Напередодні я вже говорив, що це звичайний відчай – путін намагається мобілізувати якомога більше сил з-поміж бойовиків. Але сьогодні цю інформацію підтвердили і в Інституті з вивчення війни. Але додали там ще одну жахливу деталь – кремль кидає на передову саме мобілізованих мешканців Донбасу, а вже потім пускає російських військових. По суті відбувається зачистка регіону від місцевих.

Але, також відомо, що на окупованих територіях Луганської області скоро не залишиться чоловіків, адже забирають на війну практично всіх. І от сьогодні Сергій Гайдай повідомив шокуючу правду – росіяни проводять примусову "мобілізацію" на захоплених територіях України, забираючи чоловіків із підприємств. На їхнє ж місце присилають російських заробітчан або жінок. Тобто відбувається фактичне заміщення місцевого населення росіянами.

Утім, ЗСУ наразі робить все можливе, щоб деокупувати всі захоплені росіянами території. Зокрема, надходить інформація про запеклі бої за Балаклію Харківської області, так само не спокійно ворогам і на Ізюмському напрямку. Але докладніше ми з вами зможемо обговорити ці успіхи ЗСУ лише після офіційного підтвердження з боку Генштабу ЗСУ. Поки ж, тримаємо кулаки за наших захисників. Єдине про що можна сказати – російські пропагандисти в паніці, адже не розуміють, як же тепер пояснювати "насєлєнію" масштабний контрнаступ ЗСУ, який, за їх словами, захлинувся ще кілька днів тому.

На фоні цього у кремлі просто вкотре заявили, що наразі мова про зустріч путіна та Зеленського не йде. Дмітрій пєсков наголосив, що потрібно зробити певну роботу та побудувати фундамент тих домовленостей, які можна зафіксувати на найвищому рівні. І, мовляв, лише після цього можлива зустріч двох президентів. Але я просто нагадаю, Зеленський ще Ердогану заявив: спочатку росіяни йдуть з нашої землі, а потім, можливо, Україна піде на переговори.

Від росії відвернулися майже всі

Але такі заяви пєскова, а також повне інформаційне ігнорування того, що росіяни вже програли стратегічно, має свою зворотну сторону медаль. І путін прекрасно розуміє, що його армії вже практично нічим воювати. І це не порожні слова. Наприклад, Британська розвідка стверджує, що росія має труднощі з підтримкою запасів безпілотників, адже вони просто не можуть збирати нові через санкції Заходу.

Там навели просту цифру: наразі росіяни запускають свої безпілотники на лінії фронту на Херсонщині близько 25 разів на добу. Натомість у серпні цей показник у середньому складав – 50 вильотів. Але у серпні на Півдні було спокійніше.

Отже, обмежена доступність розвідувальних БпЛА погіршує тактичну ситуаційну поінформованість командирів, а також дедалі більше ускладнює російські операції. А поновити ці безпілотники нічим.

Окрім того, так звана "друга армія світу" скотилася вже до того, що купляє снаряди та ракети середньої дальності у Північної Кореї. Про це пише видання NYT. Так, за даними американської розвідки, про закупівлю росією артилерійських снарядів та ракет у КНДР стало відомо за кілька днів після того, як країна-агресорка отримала перші партії безпілотників іранського виробництва.

А це вже свідчення того, що від кремля відвернулися абсолютна більшість країн, які ще не так давно називалися дружніми для неї. Москва довго сподівалася, що Китай допоможе подолати західні санкції та постачатиме технології та зброю для російської армії. Але, попри купівлю Китаєм у росії нафти зі знижкою, Пекін поважає експортний контроль. Тож він не намагається продавати військове обладнання чи компоненти кремлю.

США більше не зважатимуть на реакцію кремля

Натомість ЗСУ вже зараз може отримувати значно потужнішу зброю від США. Адже вже на носі п'яте засідання формату Рамштайн у Німеччині. Видання The Hill сьогодні пише, що риторика постачання зброї Вашингтоном сильно змінилася. Мовляв, раніше Білий дім ще озирався на реакцію кремля. Але після того, як союзники лише збільшували калібр зброї для ЗСУ, а путін не виконав жодної зі своїх погроз, стало зрозуміло, що король голий. І от тепер джерела The Hill стверджують, що американські чиновники більше не враховують потенційної реакції росії під час ухвалення рішень щодо постачання Україні зброї.

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