На Півдні та Сході активно розвивається наступ

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) підтвердили, що контрнаступ Сил оборони України помітно розвивається на Півдні та Сході.

Увага Дніпро й Інгулець – під щільним вогневим контролем: звіт ЗСУ про бої на Півдні

Швидкість контрнаступу, ймовірно, змінюватиметься з кожним днем, оскільки українські сили намагатимуться позбавити росіян поставок, порушити їхні командування та контроль і послабити моральний дух загарбників,

– йдеться у звіті.

За прогнозами фахівців ISW, росіяни час від часу контратакуватимуть і відвойовуватимуть частину втрачених позицій, а також завдаватимуть артилерійських та авіаційних атак на звільнені населені пункти та наступаючі українські війська.

Втім, військові аналітики резюмували, що українські сили досягли значного прогресу. Тепер навіть з боку російських блогерів, які донині "прислухалися до оптимістичної риторики Кремля", інші настрої.

Актуально про наступ українських захисників

Збройні сили України звільнили від окупації багатостраждальне селище Високопілля на Херсонщині.

Звільнення Україною Високопілля викликало критичні дискусії серед деяких російських блогерів, тоді як у міноборони росії стверджували, що українські війська продовжують "невдалі спроби" просування.

Повідомляється, що особовий склад 127-го полку так званої "Донецької народної республіки" ("ДНР") 1-го армійського корпусу відмовився воювати через відсутність постачання.

Українські війська також повернули собі територію на лівому березі річки Сіверський Донець у Донецькій області.

Більше про це – українські воїни звільнили ще один населений пункт на Донеччині: дивитись відео