Сьогодні українців порадувала новина про те, що ЗСУ встановили український прапор над Високопіллям на Херсонщині. Тим часом воїни поступово продовжують розкривати деталі операції.

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У Високопіллі ЗСУ захопили трофейну техніку

Перша Окрема Бригада Спеціального Призначення імені Івана Богуна сьогодні забрала собі дві російські БМД-2. Військові показали перші ексклюзивні кадри:

ЗСУ звільнили Високопілля: що відомо

Інформацію про те, що українські війська звільнили Високопілля, ще в обід почали поширювати різноманітні телеграм-канали. Проте українська влада та очільник Одеської ОВА одразу попросили не поширювати це та дотримуватися режиму тиші до оприлюднення офіційного повідомлення Генштабу та української влади.

Але щоб натякнути на те, що новини таки добрі, очільник ОП Андрій Єрмак опублікував фото, як українські воїни підіймають стяг на даху будівлі, підписавши її "крок за кроком". Також він показав епічне фото артилериста з кавуном.

Згодом в Офісі Президента підтвердили, що наші воїни звільнили Високопілля. Радниця з питань комунікацій керівника ОП Дарія Зарівна уточнила, що прапор України здійнявся над лікарнею на вулиці Гагаріна.

"Чутлива тактична невдача": окупанти вже рюмсають

Відомий терорист агент кремля ігор гіркін вже знайшов виправдання для російської аудиторії, назвавши це "чутливою тактичною невдачею".

Менші російські пропагандистські телеграм-канали, які активно підтримують війну росії проти України, просто у ярості. Після повідомлень про те, що їхні війська "відійшли" з Високопілля, навіть найліберальніші з них позакривали коментарі під дописами.

Зауважимо, що Високопілля – прифронтове селище й там точилися дуже важкі бої. Високопілля було в окупації від 16 березня й потерпало від масових репресій із вбивствами та катуваннями. Окупанти вишукували "диверсантів" та українських активістів, ґвалтували жінок та грабували все, що могли вивезти.

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