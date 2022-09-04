Сегодня украинцев порадовала новость о том, что ВСУ установили украинский флаг над Высокопольем в Херсонской области. Тем временем воины постепенно продолжают раскрывать детали операции.

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В Высокополье ВСУ захватили трофейную технику

Первая Отдельная Бригада Специального Назначения имени Ивана Богуна сегодня забрала себе две российские БМД-2. Военные показали первые эксклюзивные кадры:

ВСУ освободили Высокополье: что известно

Информацию о том, что украинские войска освободили Высокополье, еще в обед начали распространять различные телеграм-каналы. Однако украинские власти и глава Одесской ОВА сразу попросили не распространять это и соблюдать режим тишины до обнародования официального сообщения Генштаба и украинской власти.

Но чтобы намекнуть на то, что новости таки хорошие, глава ОП Андрей Ермак опубликовал фото, как украинские воины поднимают флаг на крыше здания, подписав его "шаг за шагом". Также он показал эпическое фото артиллериста с арбузом.

Впоследствии в Офисе Президента подтвердили, что наши воины освободили Высокополье. Советник по вопросам коммуникаций руководителя ОП Дарья Заривная уточнила, что флаг взвился над больницей на улице Гагарина.

"Чувствительная тактическая неудача": оккупанты уже страдают

Известный террорист агент кремля игорь гиркин уже нашел оправдание для российской аудитории, назвав это "чувствительной тактической неудачей".

Меньшие российские пропагандистские телеграм-каналы, которые активно поддерживают войну россии против Украины, просто в ярости. После сообщений о том, что их войска "отошли" от Высокополья, даже самые либеральные из них позакрывали комментарии под сообщениями.

Заметим, что Высокополье – прифронтовой поселок и там шли очень тяжелые бои. Высокополье было в оккупации с 16 марта и страдало от массовых репрессий с убийствами и пытками. Оккупанты искали "диверсантов" и украинских активистов, насиловали женщин и грабили все, что могли вывезти.

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