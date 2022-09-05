В ефірі одного з пропагандистських російських ЗМІ херсонський колаборант кирило стремоусов заявив, що до псевдореферендуму начебто все готово, але необхідно взяти паузу.

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Окупанти вкотре перенесли псевдореферендум на Херсонщині

Зрадник заявив, що зараз референдум неможливо провести через "всі ті події", ймовірно, маючи на увазі наступ ЗСУ. При цьому він намагається переконати, що жителі області начебто "готові бігти на референдум, щоб стати повноцінним суб'єктом однієї великої єдиної країни, яка може захистити".

Ми підготувалися до голосування, хотіли вже провести референдум найближчим часом, але через всі ті події, які відбулися зараз, я думаю, що поки зробимо паузу,

– сказав він.

Пропагандистські видання, цитуючи стремоусова, кажуть, що референдум скасовано через "ситуацію з безпекою". Також він заявив, що слова віцепрем'єрки України Ірини Верещук про кримінальну відповідальність для учасників референдуму начебто не завадять його проведенню.

Псевдореферендум на Херсонщині: що варто знати

Зауважимо, що росія вже кілька разів переносила дату "референдуму" на Херсонщині. Ситуацію для ворога ускладнюють наступ ЗСУ та спротив місцевого населення.

Раніше Ірина Верещук заявила, що участь у фейковому псевдореферендумі окупантів теж вважається колабораціонізмом. І якщо участь людини у такому "референдумі" буде доведена, то за це можна отримати до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Натомість чиновниця порадила жителям окупованої Херсонщини евакуюватись. Якщо такої можливості немає, треба всілякими способами уникати співпраці з окупантами.

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