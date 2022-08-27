У цьому переконані аналітики з Інституту з вивчення війни. Там зауважили, що ворог не зможе й 11 вересня провести "референдум", про який так довго мріяв.

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Міжусобиці не дозволять

Експерти, які детальніше вивчили це питання, розповіли, що може стати на заваді проведенню "референдуму". Наприклад, негативний вплив мають непорозуміння всередині окупаційних "адміністрацій". Крім того, дестабілізують ситуацію місцеві партизанські рухи, які регулярно скоюють замахи на гауляйтерів і їхніх посіпак.

В Інституті з вивчення війни цитують депутата Херсонської обласної ради Сергія Хланя. Він 26 серпня розповів, що місцеві окупанти заледве знаходять тих, хто відповідатиме за підготовку та проведення "референдуму". А все тому, що місцеві мешканці не хочуть бути до цього причетними. Та й сам ворог вже не надто довіряє українським колаборантам.

Водночас Хлань зауважив, що російська сторона старається мінімізувати свою присутність. Мовляв, потрібно подати все так, наче це саме херсонці виявили бажання провести "референдум", щоб стати частиною росії. І, не виключає депутат, такою була вказівка самого путіна.

Без постановочних "референдумів" нічого не вийде

Аналітики зауважили, що влада росії дійсно може насильно анексувати території. Але задля цього потрібно буде буквально влаштовувати театральні дії, щоб продемонструвати бодай якийсь "референдум".

Але ворог не наважується це зробити, адже знає, що стикнеться як з українським опором, так і нападами партизанів. Їхня активність неабияк перешкоджає планам загарбників. Ба більше, змушує їх постійно пересувати дати ймовірних "референдумів".

В Інституті з вивчення війни наголошують на тому, що у кремлі роблять усе можливе для того, щоб була бодай видимість підтримки містян. Мовляв, без цього компонента ворог навіть не ризикуватиме проводити "референдум". Але оскільки місцеве населення і не планує підігравати окупантам, то вони програють цю битву.

Нагадаємо, що ворог планував провести "референдум" у кінці квітня. Невдовзі йому довелося посунути свої плани на травень, згодом – червень. Але зупинилися загарбники на 11 вересня. Цього дня в росії проводять єдиний день голосування. Але і то не факт, що тоді відбуватиметься "волевиявлення" на тимчасово окупованих територіях України.

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