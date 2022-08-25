Військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив Олександр Коваленко в ефірі 24 каналу повідомив, що це не стане перепоною для продовження тих дій, які здійснюють ЗСУ.

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Він пояснив, що ці "референдуми" не мають ніякої юридичної сили. Крім того, не варто боятися, що росія застосує ядерну зброю, адже що відбувається останні 6 місяців на території росії? Ми нічого не робимо, але вони постійно намагаються нас звинуватити в тому, що ми обстрілюємо їх населені пункти.

Якщо вони звинувачують саме ЗСУ, що нібито вони причетні до обстрілу населених пунктів на їх територіях, то що далі? Які дії?,

– зазначив Олександр Коваленко.

Він нагадав, що постійно щось вибухає та зʼявляється більше "бавовни" в тимчасово окупованому Криму, який росіяни вважають своєю територією. Проте, яка реакція?

"Не буде ніякого задіяння ядерної зброї. Не буде використання ніякої доктрини. Вони можуть собі проводити будь-які "референдуми" – це зовсім не змінить ситуацію. Я потім подивлюся на поведінку всіх цих "референдумщиків", коли ЗСУ повернуть території, де будуть проведені ці шабаші", – додав Коваленко.

За його словами, ці псевдореферендуми в майбутньому росія зможе використати тільки, як інформаційний елемент. Наприклад, "там були люди, які хотіли жити разом з росією".

Дивіться повне відео з Олександром Коваленком на ютубі 24 каналу:

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