Про це 24 каналу розповів український політолог Микола Давидюк. За його словами, Джонсон зробив аналогічний хід, який свого часу вчинив Віктор Ющенко, коли приїхав до Тбілісі в розпал російсько-грузинської війни.

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путін не ризикнув стріляти по Києву, коли там перебував Борис Джонсон. Якби він це зробив, то наслідки могли б бути дуже серйозними.

Джонсон розумів, якщо путін стрілятиме в нього, то це буде війна Великої Британії та НАТО проти росії. путін злякався його приїзду і в Київ не стріляв. Тому, зокрема, дякуючи Борису Джонсону, ми вчора не мали прильотів по Києву, – зазначив Давидюк.

Не кожен має таку підтримку, як Україна

За останні два дні, цивілізований світ ще раз продемонстрував, що він повністю підтримує Україну. росія ж має удовольнитися "дружбою" з Північною Кореєю, Еритреєю та іншими цікавими країнами.

За невеликий період Україна отримала 3 мільярди доларів від США, 54 мільйони фунтів від Великої Британії, 2,5 мільйони франків від Швейцарії для українських фермерів; політичну підтримку від ЄС та в ООН.

Одна з найкрутіших заяв – пана Дуди, що Україна вступатиме в ЄС разом з Кримом. Це – демонстрація територіальної єдності, спільного бачення майбутнього і нашої ефективної політичної, військової й дипломатичної діяльності, – наголосив Давидюк.

Звісно, є держави, які займають нейтральну позицію або взагалі не підтримують Україну. До прикладу, Вірменія, яка допомагає росіянам обходити санкції. Чи деякі країни Африки, які не проти українського зерна за низькими цінами, але політичні та дипломатичні заяви щодо війни не роблять. Така собі страусина позиція.

Давидюк наголошує, що нічого страшного тут немає. Звісно, прикро, що не всі підтримують Україну. Але нам вже вдалося зібрати таку коаліцію союзників, яка є грізною силою.

Той обсяг коаліції, який був і на Кримській платформі, і вчора на День Незалежності… Це просто шалена підтримка. Україна, як держава, демонструє, що може і вміє знаходити суперсильних, класних, потужних та добрих союзників, – зазначив Давидюк.

Зараз найголовніше працювати над тим, що усі ці слова підтримки конвертувалися в нові танки, літаки, артилерію, яка ще сильніше битиме путінську армію.

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Нагадаємо, на Алеї сміливості у Києві викарбували ім'я Бориса Джонсона за потужну підтримку України у часи війни проти росії. Також Володимир Зеленський вручив британському прем'єр-міністру орден Свободи – найвищу нагорода України, яку можуть отримати іноземці.