Борис Джонсон став першим лідером "Великої сімки", який навідався в Київ від початку повномасштабної війни. Тоді він підтвердив, що Велика Британія допомагатиме Україні усім, чим зможе, й дав іншим світовим лідерам чіткий сигнал про те, як потрібно діяти. Через 2 місяці він знову навідався до Києва й оголосив про новий пакет військової підтримки.

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Джонсон вірить у перемогу України

Британський прем'єр неодноразово підбадьорював українців. Він впевнений у тому, що Україна обов'язково переможе і жодного разу не озвучив протилежного. Ба більше, він сказав це навіть 9 травня, у важливий для москви день.

Я ніколи не був так впевнений, що Україна переможе. Україна буде вільною, і суверенна Україна воскресне знову,

– сказав Джонсон 9 травня.

Зокрема політик переконаний, що Україна зможеш відтіснити окупантів до кордонів, які були 24 лютого.

Перший візит Джонсона до Києва: дивіться відео

Другий візит Джонсона до Києва: дивіться відео

Британія – у лідерах постачання озброєння в Україну

Загалом від початку повномасштабної війни офіційний Лондон надав Україні військової допомоги, зокрема ракет та ППО, на майже 2,5 мільярда фунтів. У кількості переданої зброї Велика Британія поступається лише США.

Скоро Україна отримає 10 британських самохідних артилерійських установок та боєприпаси. Також на початку червня Велика Британія оголосила, що передасть Україні ракетні системи M270, які вражають цілі на відстані 80 кілометрів з високою точністю.

Борис Джонсон підтримав те, що Україні потрібно постачати нове озброєння, зокрема РСЗВ. Він неодноразово закликав іноземних колег не зволікати й збільшувати передачу зброї в Україну.

Крім цього, Джонсон запропонував підготовку для Збройних Сил України у Великій Британії. Навчання зможуть пройти тисячі українських солдатів. Станом на зараз на території Великої Британії вдосконалюють навички вже понад тисяча військовослужбовців.

Варто зауважити, що уряд Джонсона почав постачати в Україну сучасну зброю ще до початку повномасштабного вторгнення. Коли план НАТО та Заходу знайти компроміс із москвою провалився, у січні Лондон відправив до України перший пакет озброєння, надавши українським воїнам протитанкові ракети NLAW.

Джонсон ніколи не боявся погроз путіна

Борис Джонсон ніколи не зважав на погрози та маніпуляції кремля. Він прямо казав про те, що домовлятися з агресором немає сенсу, а будь-які поступки можуть призвести лише до катастрофічних наслідків. Він закликав світових лідерів не тиснути на Україну й не погоджуватися на невигідні компроміси з окупантами.

Також Джонсон не боявся говорити про те, що погані мирні угоди – недовговічні. Як казав британський прем'єр, "путін не сприймає мирні переговори серйозно – він хоче подвоїти ставку і зробити Грозний у великих містах України".

Ми знаємо, що путін не зупиниться на розчленуванні України… Він, можливо, не усвідомлює цього, але його грандіозний задум щодо України зійшов з колії… На жаль, його невдачі не означають, що у нього вистачить мудрості відступити,

– підкреслив Джонсон.

Також іноді він тролив російського президента. Зокрема Джонсон назвав його токсичним та маскулінним.

Якби путін був жінкою, я не думаю, що він почав би цю мачо-війну. Якщо ви хочете знайти гарний приклад токсичної маскулінності, то це саме ця людина,

– заявив прем'єр.

Окрім цього, Джонсон доволі харизматичний. Його "Слава Україні" та "Добрий день, everybody" стали всеукраїнським мемом. Також для усіх було несподіванкою, що Борис Джонсон вміє читати українською.

Після того, як стало відомо, що Євробачення-2023 в Україні проводити таки не будуть, британський прем'єр все одно став на бік України й сказав, що Київ або будь-яке інше українське безпечне місто стало б чудовим місцем для проведення пісенного конкурсу.

Нагадаємо, Борис Джонсон оголосив про свою відставку 7 липня. Поки що найбільшим фаворитом на посаду прем'єра серед консерваторів є міністр оборони Великої Британії Бен Воллес, який також підтримує Україну у війні з росією. Скоріше за все, виборчі перегони відбудуться вже цього літа, а нового прем'єра оберуть до жовтня 2022 року. Хто ним стане точно – покажуть вибори.

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