Для того, щоб допомогти Україні перемогти у війні, яку розпочала Росія, Велика Британія очолить програму, здатну навчити тисячі нових та вже чинних українських солдатів.

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Джонсон пропонує навчати десятки тисяч солдатів 1 раз на 4 місяці

Під час візиту до Києва 17 червня британський прем'єр-міністр запропонував Україні розпочати велику навчальну операцію для українських сил з можливістю навчання до 10 000 солдатів кожні 120 днів.

Під час сьогоднішнього візиту до Києва прем'єр-міністр сказав президенту Зеленському, що Велика Британія може очолити знаменну програму, яка докорінно змінить хід війни, забезпечивши Збройним Силам України стійкість, необхідну їм для перемоги.

Програма навчатиме і тренуватиме Збройні Сили України за досвідом британської армії, перевіреної у боях. Якщо Україна прийме пропозицію, до проведення програми залучать і міжнародних партнерів.

Мій візит сьогодні, у розпал цієї війни, має надіслати чіткий і простий сигнал українському народу: Велика Британія з вами, і ми будемо з вами, доки ви зрештою не переможете. Коли українські солдати запускають британські ракети на захист суверенітету вашої країни, вони роблять це і на захист тих самих свобод, які ми вважаємо зрозумілими,

– сказав Джонсон.

Він пояснив, що саме з цієї причини запропонував президенту Зеленському нову велику програму вишколу військових.

Зверніть увагу: у рамках попередньої операції "Орбіталь" від 2015 року Велика Британія навчила понад 22 тисячі українських військовослужбовців.

Джонсон навідався до Києва та зустрівся з Зеленським: про що говорили

17 червня Борис Джонсон здійснив свій другий візит до Києва й особисто зустрівся з президентом Володимиром Зеленським. Політики обговорили низку важливих питань, зокрема:

необхідність постачання важкої зброї та систем ППО.

фінансову та економічну підтримку України;

постачань пального до України та забезпечення підготовки до опалювального сезону;

посилення санкційного тиску на Росію;

гарантії безпеки для України;

необхідність компенсації Росією завданих збитків нашій державі.

Прем’єр-міністр Великої Британії запевнив, що його країна продовжить надавати Україні озброєння та організовувати підготовку військових для його застосування. Також він зауважив, що розуміє, чому українська влада та український народ не хочуть йти на компроміси з окупантами.

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