Чтобы помочь Украине победить в войне, которую начала Россия, Великобритания возглавит программу, способную научить тысячи новых и уже действующих украинских солдат.

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Джонсон предлагает обучать десятки тысяч солдат 1 раз в 4 месяца

Во время визита в Киев 17 июня британский премьер-министр предложил Украине начать обширную учебную операцию для украинских сил с возможностью обучения до 10 000 солдат каждые 120 дней.

Во время сегодняшнего визита в Киев премьер-министр сказал президенту Зеленскому, что Великобритания может возглавить знаменательную программу, которая коренным образом изменит ход войны, обеспечив Вооруженным Силам Украины устойчивость, необходимую им для победы.

Программа будет обучать и тренировать Вооруженные Силы по опыту британской армии, проверенной в боях. Если Украина примет предложение, к проведению программы будут привлечены и международные партнеры.

Мой визит сегодня, в разгар этой войны, должен послать четкий и простой сигнал украинскому народу: Великобритания с вами, и мы будем с вами, пока вы не победите. Когда украинские солдаты запускают британские ракеты в защиту суверенитета вашей страны, они делают это и в защиту тех же свобод, которые мы считаем понятными,

– сказал Джонсон.

Он объяснил, что именно по этой причине предложил президенту Зеленскому новую обширную программу военной подготовки.

Обратите внимание: в рамках предыдущей операции "Орбиталь" от 2015 года Великобритания научила более 22 тысяч украинских военнослужащих.

Джонсон посетил Киев и встретился с Зеленским: о чем говорили

17 июня Борис Джонсон совершил свой второй визит в Киев и лично встретился с президентом Владимиром зеленским. Политики обсудили ряд важных вопросов , в частности:

необходимость поставки тяжелого оружия и систем ПВО.

финансовую и экономическую поддержку Украины;

поставок горючего в Украину и обеспечение подготовки к отопительному сезону;

усиление санкционного давления на Россию;

гарантии безопасности для Украины;

необходимость компенсации Россией нанесенного ущерба нашему государству.

Премьер-министр Великобритании заверил, что его страна продолжит предоставлять Украине вооружение и организовывать подготовку военных к его применению. Также он отметил, что понимает, почему украинские власти и украинский народ не хотят идти на компромиссы с оккупантами.

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