Победа Украины не приведет к ядерной войне, – Кулеба

По словам главы Министерства иностранных дел Украины, если наше государство победит в войне против России, это не приведет к ядерной войне. Об этом он заявил в интервью одному из американских журнальных изданий.

Главное 33 тысячи уничтоженных кафиров и подбитый буксир "Василий Бех": основное за 114 день войны

Кулеба подчеркнул, что некоторые западные государства опасаются слишком сильно помогать Украине. Их решения связаны с боязнью, поскольку неизвестно к каким действиям президент России Владимир Путин прибегнет в случае его полного поражения.

Кулеба отметил, что по мнению лидеров западных стран, российский президент может начать новые кампании международной агрессии. Они беспокоятся, что Путин станет опаснее и с ним будет труднее иметь дело, некоторые даже опасаются, что тот может использовать ядерный арсенал своей страны.

Но Путин не настроен самоубийством; победа Украины не приведет к ядерной войне. Такие опасения могут сознательно подогреваться самим Кремлем в стратегических целях, – заявил Кулеба.

Он добавил, что Путин – мастер газлайтинга. Глава украинского МИД убежден, что сами россияне распространяют беспокойство о загнанном в угол Путине, чтобы ослабить поддержку Запада Украине.

В России снова заговорили о применении ядерного оружия в Украине

Россия неоднократно угрожала "ядерной кнопкой". На днях к этим "угрожателям" присоединился и замглавы МИД России Сергей Рябков. Он говорит, что Западу "должно хватить ума не применять ядерное оружие в Украине".

По заявлениям дипломата, "Россия отвергает идеологию ограниченной ядерной войны". Обвинения западных стран в противоположном безосновательны. Мол, именно США являются идеологом использования ядерного оружия.

Польский политик и депутат Европейского парламента Радослав Сикорский считает , что Украина могла бы получить от западных партнеров ядерные боеголовки. Он выразил такое мнение на фоне того, что Россия нарушила условия Будапештского меморандума. После этого полякам и европейцам вообще пригрозили сначала в МИД государства-агрессорки, а затем и в Госдуме. Мария Захарова заверила, что под ударом вроде бы окажется весь народ Польши.

К теме – в Кремле снова пугают ядерной войной: смотрите видео