Заместителя Лаврова цитируют российские СМИ. Рябков традиционно для государства-агрессорки переводит "с больной головы на здоровую" и говорит, что это Западу "должно хватить ума не применять ядерное оружие в Украине".

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Рябков наговорил чепуху о "ядерной угрозе от Запада"

Более того, по заявлениям дипломата, "Россия отвергает идеологию ограниченной ядерной войны". Обвинения западных стран в противоположном безосновательны. Мол, именно США являются идеологом использования ядерного оружия, уверял потребителей российской пропаганды Рябков.

В том, что на Донбассе нет мира, замминистра обвинил Запад

Ничего нового по поводу сроков того, что Кремль называет "спецоперацией", Рябков не сказал. Вроде бы в Москве сами знают, когда поставить точку. Правда целей войны, постоянно меняющихся в зависимости от времени и спикера, дипломат не конкретизировал. Однако уверяет, что россияне будут стоять намертво на своем, на чем именно – не уточнил.

Нашел заместитель Сергея Лаврова виновных и в том, что нет мира на Донбассе. Это, по мнению Рябкова, – Запад, не прекращающий поставлять вооружение ВСУ. Москва постоянно доносит Вашингтону, что она недовольна тем, что американские РСЗО попадают в Украину.

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Угрозы ядерной войны: последние новости

Польский политик и депутат Европарламента Радослав Сикорский считает , что Украина могла бы получить от западных партнеров ядерные боеголовки, ведь Россия нарушила условия Будапештского меморандума.

После такого предложения полякам и европейцам вообще пригрозили сначала в МИД государства-агрессорки, а затем и в Госдуме. Одиозная пресс-секретарь дипведомства Мария Захарова заверила, что под ударом вроде бы окажется весь народ Польши.

Причем ядерным оружием россияне угрожают временем и без всяких причин. Так, например, глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин попугал ракетами "Сармат" страны, которые не пропустили через свое авиапространство самолет Сергея Лаврова в Сербию.

Смотрите в видео о последних угрозах от Дмитрия Медведева: