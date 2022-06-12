В МИДе России раскритиковали предложение польского политика и депутата Европарламента Радослава Сикорского передать Украине ядерное оружие. В частности, заявили, что эта идея ставит "под удар" народ Польши.

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Представительница российского МИДа Мария Захарова процитировала в своей телеграмме заявление Сикорского о том, что "Россия нарушила Будапештский меморандум и потому Запад имеет право передать Украине ядерные боеголовки, чтобы защитить свою независимость".

На это она ответила, что контролируемые Америкой польские политики проявляют экстремистскую идеологию, распространяют ненависть и разжигают конфликты.

Теперь они еще и угрожают планете нарушением режима нераспространения ядерного оружия. Но самое главное – они ставят под удар польский народ, втягиваемый в ядерный передел мира,

– подчеркнула Захарова.

К слову, согласно Будапештскому меморандуму, Украина в 1994 году отдала свой ядерный потенциал и приобрела безъядерный статус в обмен на независимость, в том числе и России.

Россия соглашения не сдержалась, а потому, по мнению Радослава Сикорского, Запад может помочь Украине защитить и отстоять свою независимость.

Кроме того, политик высказался и о вероятности ядерной атаки России на территорию НАТО. Он подчеркнул, что ничего кроме определенной риторики Путина на такую возможность не указывает – никаких приготовлений не наблюдается.

Россия часто угрожает ядерным ударом

Утром 5 июня на российских пропагандистских каналах появилось новое интервью Путина, в котором он еще раз угрожал ядерным ударом. В частности, он сказал, что если Запад будет поставлять Киеву ракеты большей дальности, то Россия сделает "выводы".

При этом с самого начала полномасштабной войны Россия регулярно шантажирует Украину и страны Запада ядерным ударом.

В Сенате США предполагают, что Путин может применить ядерное оружие из-за собственного поражения и военных успехов Украины. Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заверила, что в случае возможного ядерного удара Штаты не оставят Украину в одиночестве.

В ООН уже тоже заявили, что угроза ядерного конфликта снова стала реальной. Между тем в МВД Украины убеждены , что Россия не решится на такой шаг.

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