Советник министра внутренних дел Вадим Денисенко в эфире телемарафона прокомментировал интервью Путина, в котором он угрожает "адекватными ответами" на предоставление оружия Украине.

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Путин блефует

Это очень плохой сигнал, потому что ряд стран станет сомневаться, предоставлять нам оружие или нет, когда и в каких количествах. Следовательно, дипломатический фронт становится определяющим для Украины.

Путин блефует, он лжет. Никогда в жизни он не выпустит ядерную ракету,

– убежден Денисенко.

Однако многие в мире достаточно серьезно относятся к этой лжи Путина. Российский диктатор просто "поднимает пруды". Советник рассказал, что есть опасения, что определенные страны после этих заявлений могут начать долго обсуждать, правду или неправду говорит Путин.

"За эти 22 года можно было понять, что он никогда правды не говорит", – подытожил чиновник.

Чем пугает Путин

Утром 5 июня на российских пропагандистских каналах появилось новое интервью Путина, где звучали очередные угрозы. В частности, он сказал, мол, если Запад будет поставлять Киеву ракеты большей дальности, Россия сделает "выводы". Путин угрожает, что "будет наносить удары по тем объектам, которые пока не трогает".

Глава государства-агрессорки не уточнил, какие объекты имел в виду, однако если речь идет о гражданской инфраструктуре, то российские ракеты прилетают туда регулярно.

Угроза ядерного удара: последние новости

Россия приступила к обучению стратегических ядерных сил. Собираются привлечь стратегические комплексы "Ярс", которые могут попадать в 11 тысяч километров.

Денисенко и раньше уверял, что никакого ядерного удара Путин не готовит – ни тактического, ни стратегического.

Кстати, такими угрозами Россия шантажирует регулярно. Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд отмечала, что в случае возможного ядерного удара Штаты не оставят Украину в одиночестве.

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