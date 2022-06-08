Соответствующее сообщение обнародовал Государственный научно-технический центр ядерной и радиационной безопасности (ГНТЦ ЯРБ) на своей странице в фейсбуке 7 июня. В нем специалисты адресовали обращение к жителям Иванковской территориальной общины Киевской области.

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Населённые пункты Иванковской общины обследуют радиационное загрязнение

Отмечается, что по поручению Госатомрегулирования специалисты ГНТЦ проведут радиационное обследование территорий Киевской области, которые находились под временной оккупацией российских военных, в том числе населенных пунктов Иванковской территориальной общины.

Проверка на радиационное загрязнение состоится из-за того, что техника захватчиков совершила вторжение в Украину с территории зоны отчуждения и обязательного отселения. Поэтому, говорится в сообщении, существуют риски , связанные с переносом радиации за пределы опасной Чернобыльской зоны.

Обследуются только территории, на которых было проведено разминирование. Радиационное обследование будет бесплатным для жителей общины. Даты проведения обследования будут объявлены позже,

– уточнили в ГНТЦ.

К слову, специалисты призвали жителей Иванковской ОТГ обращаться в центр , если оккупационные войска страны-агрессорки находились на территории их усадеб и оставляли следы своего пребывания. В ГНТЦ отметили, что будут рассмотрены исключительно неанонимные заявки, и тогда проведут радиационное обследование.

Последствия оккупации россиянами Чернобыльской АЭС: последние новости

Оккупанты больше месяца находились на территории Чернобыльской АЭС. Убегая оттуда, они вывезли или уничтожили украинское оборудование на общую сумму около 135 миллионов долларов . Речь идет о компьютерах, дозиметрах, средствах пожаротушения, автомобилях и программном обеспечении. Кроме того, работник станции рассказал, что за время оккупации захватчики убили 9 его коллег, а еще 5 – похитили.

. Речь идет о компьютерах, дозиметрах, средствах пожаротушения, автомобилях и программном обеспечении. Кроме того, работник станции рассказал, что за время оккупации захватчики убили 9 его коллег, а еще 5 – похитили. Дикие животные в зоне отчуждения регулярно подрываются на российских минах и растяжках . Последствия временной оккупации региона по состоянию на 28 мая продолжали ликвидировать.

До освобождения этих территорий 31 марта, кафиры решили вырыть себе окопы в Рыжем лесу . Их тяжелая техника подняла волну радиационной пыли, а сами россияне получили большую дозу облучения.

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