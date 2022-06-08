Відповідне повідомлення оприлюднив Державний науково-технічний центр з ядерної та радіаційної безпеки (ДНТЦ ЯРБ) на своїй сторінці у фейсбуці 7 червня. У ньому фахівці адресували звернення до мешканців Іванківської територіальної громади, що на Київщині.

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Населені пункти Іванківської громади обстежать на радіаційне забруднення

Зазначається, що за дорученням Держатомрегулювання, фахівці ДНТЦ проведуть радіаційне обстеження територій Київської області, які перебували під тимчасовою окупацією російських військових, зокрема населених пунктів Іванківської територіальної громади.

Перевірка на радіаційне забруднення відбудеться через те, що техніка загарбників здійснила вторгнення в Україну з території зони відчуження та обов'язкового відселення. Тому, йдеться у повідомленні, існують ризики, що пов'язані з перенесенням радіації за межі небезпечної Чорнобильської зони.

Обстежуватимуться лише території, на яких було проведено розмінування. Радіаційне обстеження буде безкоштовним для жителів громади. Дати проведення обстеження будуть оголошені пізніше,

– уточнили у ДНТЦ.

До слова, фахівці закликали мешканців Іванківської ОТГ звертатися до центру у разі того, якщо окупаційні війська країни-агресорки перебували на території їхніх садиб й позалишали сліди свого перебування. У ДНТЦ зауважили, що розглянуть винятково неанонімні заявки, й тоді проведуть радіаційне обстеження.

Наслідки окупації росіянами Чорнобильської АЕС: останні новини

Окупанти понад місяць перебували на території Чорнобильської АЕС. Втікаючи звідти, вони вивезли або знищили українське обладнання на загальну суму близько 135 мільйонів доларів . Йдеться про комп'ютери, дозиметри, засоби пожежогасіння, автомобілі та програмне забезпечення. Крім того, працівник станції розповів, що за час окупації загарбники вбили 9 його колег, а ще 5 – викрали.

. Йдеться про комп'ютери, дозиметри, засоби пожежогасіння, автомобілі та програмне забезпечення. Крім того, працівник станції розповів, що за час окупації загарбники вбили 9 його колег, а ще 5 – викрали. Дикі тварини у зоні відчуження регулярно підриваються на російських мінах та розтяжках. Наслідки тимчасової окупації регіону, станом на 28 травня, продовжували ліквідовувати.

До звільнення цих територій 31 березня, окупанти вирішили вирити собі окопи у Рудому лісі. Їхня важка техніка підняла хвилю радіаційного пилу, а самі росіяни отримали чималу дозу опромінення.

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