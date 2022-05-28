Загрози ядерній та радіаційній безпеці

Дії російської армії в Україні поставили під загрозу весь європейський континент. Мова йде про захоплення Чорнобильської АЕС та Зони відчуження. І наслідки від перебування там російських окупантів будуть відчутні ще доволі довго.

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У Зоні відчуження та на об’єктах Чорнобильської атомної станції й далі продовжується робота з ліквідації наслідків окупації, які ускладнені через дії російських окупантів.

У Зоні відчуження суттєво підвищився рівень пожежної небезпеки. Причин цього є декілька. Окрім "традиційних" небезпек для літньої пори, такі як суха вітряна погода, додався і "російський слід". Російські загарбники залишили по собі велику кількість міг та сигнальних ракет. Вони вирішили не забивати їх, коли відступали із Зони відчуження. Відтак численні міни та розтяжки регулярно спрацьовують через диких тварин. Як наслідок, тварини гинуть чи калічаться, а в лісі може виникнути пожежа.

Українські рятувальники не можуть повною мірою боротися з такими пожежами, як вони це робили до цього. Гасіння пожеж ускладнюються обмеженими технічними ресурсами у зв’язку з наслідками окупації – викраденням та знищенням великої кількості техніки та пального. Також під час цих пожеж залишається загроза вибуху мін.

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Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів вже попередило наших європейських партнерів, що лісові пожежі в Зоні відчуження можуть спричиняти викиди радіонуклідів в атмосферу.

Захоплення Чорнобильської АЕС

Російські окупанти вдерлись на ЧАЕС 24 лютого. Вони взяли в полон працівників станції, утримуючи їх там.

Люди були змушені працювати під дулами автоматів фактично без замін. Це значно підвищувало рівень небезпеки на станції, адже помилка через перевтому могла призвести до аварії. Аналогічна ситуація була (і далі залишається) на Запорізькій АЕС.

Водночас окупанти вирішили вирити окопи в Рудому лісі. Таким чином вони зрухали радіаційний грунт. Чималу хвилю радіаційного пилу вони підняли і через використання важкої техніки в Зоні відчуження. В першу чергу від цього постраждали самі окупанти, які отримали чималу дозу опромінення.

31 березня російські окупанти покинули ЧАЕС, коли українські війська почали наступати на позиції окупантів. Ті змушені були відступити.

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