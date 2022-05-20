До зони відчуження зайшла масована колона окупантів, яку зупинити там не вдалося. 24 канал побував на околицях Прип'яті та зафіксував покинуті окопи росіян.

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3 квітня ЗСУ успішно звільнили Київщину від окупантів. Наші захисники взяли під контроль район міста Прип'ять та вийшли на державний кордон з Білоруссю. Загалом ворог понищив населені пункти у 35 з 69 територіальних громад області.

До слова, за день до офіційного звільнення, український прапор замайорів на проммайданчику Чорнобильської АЕС. До слова, стяг підняли працівники станції, які виконали державний гімн.

А ось на фото фортифікаційні споруди, які облаштовували росіяни. Поспіхом тікаючи росіяни залишили усе, як є.

Росіяни залишили окопи на околицях Прип'яті / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

До слова, ледь не повторили Чорнобиль в Україні 2022 року росіяни лише із мотивів військової логістики. Адже для бойових дій під Києвом окупанти возили снаряди із Білорусі саме через міста Чорнобиль та Прип'ять.

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