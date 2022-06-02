Про це повідомив очільник Державного агентства з керівництва зоною відчуження Євген Крамаренко у коментарі американському виданню The Washington Post. Директор Центральної аналітичної лабораторії ЧАЕС Микола Безпалий, своєю чергою, зауважив, що за час окупації атомної електростанції росіяни вбили 9 його колег, а 5 – викрали.

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Окупанти вкрали обладнання з ЧАЕС на суму близько 135 мільйонів доларів

У матеріалі The Washington Post йдеться, що список того, що російські окупанти вкрали, підірвали чи обстріляли у чорнобильських лабораторіях та навколо них, все ще складається. Разом з тим відомо, що з Чорнобильської АЕС окупанти вивезли або знищили:

698 комп'ютерів;

344 автомобілі;

1 500 дозиметрів радіації;

майже всі засоби пожежогасіння;

програмне забезпечення.

Я не можу сказати, що вони (російські окупанти на ЧАЕС – ред. 24 канал) зашкодили людству, втім точно завдали величезних збитків українській економіці,

– підкреслив Микола Безпалий.

Росіяни планували закріпитись на ЧАЕС

Очільник Державного агентства з керівництва зоною відчуження Євген Крамаренко додав, що у перший же день вторгнення російський генерал оголосив себе новим керівником атомної електростанції й представив українцям на ЧАЕС співробітників "Росатому".

Я вважаю, що тоді, коли вони прийшли, то планували бути там постійно. Вони хотіли керувати (ЧАЕС – ред. 24 канал) довше,

– повідомив Крамаренко.

Посадовець також розповів американському виданню, що за кілька днів до вторгнення з ЧАЕС відбулась евакуація всіх співробітників (їхня загальна кількість – близько 6 тисяч), окрім декількох сотень. Ті, що залишились працювати під наглядом росіян, намагались гарантувати безпеку станції та роботу систем.

При цьому, за словами Крамаренка, обладнання станції систематично розкрадалось або знищувалось російськими окупантами. Дещо з вивезеного загарбниками має GPS-трекери, й нині окреме українське обладнання досі можна відслідкувати.

Ми бачимо, що частина (вкраденого росіянами обладнання – ред. 24 канал) перебуває на території Білорусі, вздовж кордону. Деяка частина рухається територією Білорусі – Гомель, Мінськ, інші місця,

– зауважив Крамаренко.

Загалом він оцінив вартість вкраденого та знищеного росіянами на території атомної електростанції у близько 135 мільйонів доларів.

При цьому, заявив посадовець, вивезене росіянами програмне забезпечення було розроблене спеціально для Чорнобильської АЕС й заміні не підлягає. За його словами, деякі важливі робочі процеси місцевих лабораторій без цього обладнання наразі практично неможливі – зокрема, моніторинг рівня радіації.

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До слова, працівники ЧАЕС скептично поставилися до того, що представники "Росатому" вивезли із Чорнобиля програмне забезпечення й обладнання для власних цілей. Вони зауважили, що окупанти знали про те, що не зможуть його використати. Українські фахівці пояснюють крадіжки тим, що росіяни просто хотіли "покарати" українців таким чином.

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