Угруповання Об'єднаних сил продовжує обороняти нашу державу від окупантів на Донецькому і Луганському напрямках. Водночас вороги застосовують різноманітну зброю, аби вщент знищити міста та села.

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Росіяни за добу обстріляли 30 населених пунктів на Сході

Уздовж усієї смуги оборони росіяни застосовують бойову авіацію, реактивні системи залпового вогню, ствольну артилерію великих калібрів, танки й міномети різних систем. Окрім цього, вони завдають ракетно-бомбових ударів по цивільних об'єктах інфраструктури та мирних житлових кварталах.

Окупанти обстріляли орієнтовно 30 населених пунктів в Донецькій та Луганській областях. Внаслідок цього зруйнувалися та пошкодилися 52 цивільні об'єкти, зокрема:

42 житлові будинки,

2 заводи,

адмінприміщення та автомобільна техніка кількох державних пожежно-рятувальних частин,

ангар.

Внаслідок ворожих обстрілів загинули 5 мирних жителів, а ще 7 цивільних зазнали поранень.

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На Донеччині загарбники вбили 3 людей

Голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко наголосив, що Росія продовжує вбивати українців на Донеччині. За 2 червня окупанти вбили 3 мирних жителів:

2 цивільних – в Авдіївці;

1 – у Старому Каравані.

Ще 9 людей зазнали поранень. Водночас у Маріуполі та Волновасі наразі неможливо встановити точну кількість жертв загарбників. Кириленко підсумував, що кожного воєнного злочинця обов'язково покарають.



Загалом росіяни вбили 464 цивільних на Донеччині / Фото Павла Кириленка

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Коротко про обстріли окупантів на Сході

Російські військові 31 травня завдали ракетного удару по Слов'янську. Внаслідок цієї атаки загинули 3 людини. Кириленко розповів, що ще шестеро цивільних зазнали поранень.

Ракета росіян пошкодила школу, а також щонайменше 7 багатоповерхівок. Голова Донецької ОВА підкреслив, що цей авіаудар – це черговий злочин російських окупаційних військ, жертвою якого вкотре стали саме цивільні.

За день до цього внаслідок бойових дій аміакопровід "Тольятті – Одеса" зазнав пошкоджень. Однак рятувальникам вдалося локалізувати можливу загрозу.

Пізніше Кириленко розповів, що витік аміаку був незначним. Проте хмара з газом пересувалась від села Травневого до самого Бахмута. Максимальний радіус ураження становив 4 кілометри, а згодом скоротився до 2.

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