Про це розповів речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник під час брифінгу, повідомляє 24 канал.

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За його словами, російські загарбники наступають у напрямку Лиман – Старий Караван після посилення угруповання підрозділами центрального військового округу та за підтримки вертольотів Ка-52. Однак українські військові чинять опір окупантам.

На Лиманському напрямку українські війська відбивають атаки противника,

– наголосив Мотузяник.

Що відбувається на інших напрямках

Як розповів речник Міноборони, на Сєвєродонецькому напрямку українські підрозділи стримують штурмові дії з боку противника у північних, південних та східних районах міста.

Водночас на Бахмутському напрямку Збройні Сили України протидіють спробам російських загарбників відтіснити наші підрозділи із зайнятих позицій у районах Білогорівки та Врубівки.

З цією метою ворог завдає інтенсивних повітряних ударів штурмовою та армійською авіацією поблизу Комишувахи, Берестового, та селища Ниркове,

– розповів Мотузяник.

На Запорізькому напрямку противник проводить інженерні роботи та намагається вдосконалити фортифікаційне обладнання другої лінії оборони на рубежі Гусарівка – Вершина – Розівка.

Водночас на Авдіївському, Курахівському та Новопавлівському напрямках окупанти утримують зайняті позиції й завдають вогневого ураження з вогнеметів та ствольної артилерії у бік позицій українських військових.

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