Як повідомив Віктор Андрусів, штурм Давидового Броду – це дуже важливий успіх. Про це радник глави МВС написав у телеграмі, передає 24 канал.

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За словами Андрусіва, фактично там може бути створений плацдарм і захоплена траса на Нову Каховку.

Це може бути розсікаючим ударом по російському угрупуванню і загрожувати відрізанню Херсона від тилів російської армії,

– пояснив він.

Населений пункт Давидів Брід розташований на березі Інгульця та на дорозі Т2207, що веде до Нової Каховки. Саме тому створення плацдарму на східному березі річки було вкрай важливим для ЗСУ. Днями у мережі опублікували відео знищення окупантів за допомогою американських гаубиць М777.

Знищення окупантів у Давидовому Броді: дивіться відео

Ситуацію на цій ділянці може значно ускладнити те, що міст через Інгулець, найімовірніше, був знищений. Принаймні з'явилось фото, на якому центральний проліт моста підірвано.

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім у своєму новому зверненні зазначив, що загарбники дійсно підірвали міст у Давидовому Броді. Все через те, що окупанти бояться контрнаступу української армії.

Однак підрив мосту не означає припинення бойових дій на цьому напрямку. Це лише може тимчасово ускладнити логістику.

Цікаво! Навіть якщо це була єдина переправа у районі й ЗСУ не навели понтони, то це лише тимчасово ускладнить логістику. Але у польовий умовах відновлення прольоту відбувається завдяки встановленню механізованого мосту. Середній час для такої операції для встановлення 10,5 метрового блоку для такої техніки, як автомобільний ТММ-3 становить 11 хвилин.

У Генштабі ЗСУ зазначили, що станом на ранок 31 травня на Криворізькому, а також на Запорізькому напрямках були найбільші втрати окупантів за минулу добу.

Додамо, що станом на перший день літа українські військові загалом ліквідували вже близько 30 700 окупантів. Крім того, наші воїни перетворили на брухт тисячі одиниць ворожої техніки. Лише за минулу добу українські захисники та захисниці ліквідували 200 окупантів.