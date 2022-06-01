Окрім того, російські окупанти обстрілюють Оріхів ледь не щодня. Через ворожі обстріли пошкоджено цивільну інфраструктуру. Про це повідомили оборонці Запорізького краю 1 червня.

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Оріхів обстрілюють практично щодня. Внаслідок обстрілу було пошкоджено приватні будинки, музична школа та лікарня. Такою ж складною залишається ситуація в Гуляйполі. Люди звідти здебільшого виїхали, у деяких населених пунктах кількість евакуйованих досягає 80%,

– мовиться в повідомленні.

Протягом доби 31 травня під щільними обстрілами було й селище Комишуваха. Внаслідок атаки зруйновано чимало об'єктів житлової інфраструктури. Постраждалих серед місцевого населення, на щастя, немає.

Ситуація на Запоріжжі протягом доби 31 травня

Активних бойових дій на Запоріжжі не було. Окупаційні війська проводять постійну передислокацію своєї техніки, повітряну розвідку та контрбатарейну боротьбу.

Основні сили й засоби загарбники продовжують зосереджувати в районах Оріхова, Гуляйполя та Великої Новосілки Донецької області. Вони посилюють свої угруповання зброєю та технікою біля Мелітополя та Василівки.

Від масованих ворожих артобстрілів постраждали Комишуваха, Оріхів. Окупанти завдали авіаударів по цивільній інфраструктурі в районах населених пунктів Мала Токмачка, Новоандріївка. Крім цього, ворог обстрілював позиції підрозділів наших військ вздовж лінії зіткнення з усього спектру озброєння.

В Мелітопольському районі росіяни відбирають у фермерів врожай ранньої черешні.

У Пологах окупанти викрали автомобіль "ВАЗ", який належить місцевому жителю.

Тимчасово непідконтрольними територіями області залишаються населені пункти Бердянського, Мелітопольського, Василівського району та Пологівського районів (окрім Оріхова та Гуляйполя.

Людей продовжують евакуювати до Запоріжжя. За добу до міста виїхало 1119 людей, з них – 241 дитина.

Успіх захисників Запоріжжя

Протягом минулої доби завдяки оборонці Запорізького краю знищили:

особового складу – повністю ліквідували 6 осіб, 9 поранили;

літаків Су-25 – 1 знищено, 1 пошкоджено;

станцій радіоелектронної боротьби – 1;

автомобільної техніки – 5.

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