Кроме того, российские кафиры обстреливают Орехов чуть ли не каждый день. Из-за вражеских обстрелов повреждена гражданская инфраструктура. Об этом сообщили защитники Запорожского края 1 июня.

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Орехов обстреливают практически каждый день. В результате обстрела были повреждены частные дома, музыкальная школа и больница. Столь же сложной остается ситуация в Гуляйполе. Люди оттуда большей частью выехали, в некоторых населенных пунктах количество эвакуированных достигает 80%,

– говорится в сообщении.

В течение суток 31 мая под плотными обстрелами находился и поселок Камышеваха. В результате атаки разрушены многие объекты жилой инфраструктуры. Пострадавших среди местного населения, к счастью, нет.

Ситуация в Запорожье в течение суток 31 мая

Активных боевых действий в Запорожье не было. Оккупационные войска проводят постоянную передислокацию своей техники, воздушную разведку и контрбатарейную борьбу.

Основные силы и средства захватчики продолжают сосредоточиваться в районах Орехова, Гуляйполя и Великой Новоселки Донецкой области. Они усиливают свои группировки оружием и техникой возле Мелитополя и Васильевки.

От массированных вражеских артобстрелов пострадали Камышеваха, Орехов. Оккупанты нанесли авиаудары по гражданской инфраструктуре в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Новоандреевка. Кроме того, враг обстреливал позиции подразделений наших войск вдоль линии столкновения по всему спектру вооружения.

В Мелитопольском районе россияне отбирают у фермеров урожай ранней черешни.

В Родах оккупанты угнали автомобиль "ВАЗ", принадлежащий местному жителю.

Временно неподконтрольными территориями области остаются населенные пункты Бердянского, Мелитопольского, Васильевского и Пологовского районов (кроме Орехова и Гуляйполя).

Людей продолжают эвакуировать в Запорожье. За сутки в город выехало 1119 человек, из них 241 ребенок.

Успех защитников Запорожья

За прошедшие сутки благодаря защитники Запорожского края уничтожили:

личного состава – полностью ликвидировали 6 человек, 9 ранили;

самолетов Су-25 – 1 уничтожено, 1 повреждено;

станций радиоэлектронной борьбы – 1;

автомобильной техники – 5.

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