Об этом рассказал начальник городского ВГА Вадим Лях. Он подчеркнул, что утро первого летнего дня для Славянска было нехорошим.

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Наголову разрушены три частных дома

Ракета попала в частный сектор в городе Славянске. В результате вражеского удара десяток домов получили повреждения. Полностью разрушены три дома. К счастью, обошлось без жертв, а также пострадавших.

Не ждите, пока прилетит именно к вам! Эвакуируйтесь!,

– призвал Вадим Лях.

Заметим, что воздушная тревога в Славянске в эту ночь звучала дважды. Впервые в 05:06 до 05:28, а второй – в 06:19 и закончилась в 08:34.

Отмечаем, что риск ракетных ударов все еще очень высок. Поэтому очень важно не игнорировать сигналы о воздушной тревоге. Если вы находитесь в горячих точках, то лучше оттуда эвакуироваться, если есть такая возможность. Это может спасти вам жизнь.

К сожалению, накануне российские военные уже наносили ракетный удар по Славянску . 31 мая в результате атаки погибли три человека. Как отметил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, еще шестеро получили ранения.

Известно, что вражеская атака повредила школу, а также, по меньшей мере, семь многоэтажных домов. Кириленко подчеркнул, что этот авиаудар – "очередное преступление российских оккупационных войск". И его жертвой в очередной раз стали именно гражданские люди.

Накануне кафиры повредили аммиакопровод в Донецкой области.

Известно, что вечер 30 мая был беспокоен в Бахмутском районе. В результате боевых действий повреждения получил аммиакопровод "Тольятти – Одесса" .

Спасателям тогда удалось локализовать возможную угрозу. Позже глава ОВА Павел Кириленко отметил, что утечка аммиака была незначительной. Кроме того, он добавил, что облако с газом передвигалось от села Травневое до самого Бахмута.