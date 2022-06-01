Как сообщил Виктор Андрусов, штурм Давидова Брода – это очень важный успех. Об этом советник главы МВД написал в телеграмме, передает 24 канал.

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По словам Андрусива, фактически там может быть создан плацдарм и захвачена трасса на Новую Каховку.

Это может быть рассекающим ударом по русской группировке и угрожать отрезанию Херсона от тылов русской армии.

– объяснил он.

Населённый пункт Давидов Брид расположен на берегу Ингульца и на дороге Т2207, ведущей в Новую Каховку. Именно поэтому создание плацдарма на восточном берегу реки было крайне важно для ВСУ. На днях в сети опубликовали видео уничтожения кафиров с помощью американских гаубиц М777.

Уничтожение кафиров в Давидовом Броде: смотрите видео

Ситуацию на этом участке может значительно усложнить то, что мост через Ингулец, скорее всего, был уничтожен. По крайней мере, появилось фото, на котором центральный пролет моста взорван.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким в своем новом обращении отметил, что захватчики действительно взорвали мост в Давидовом Броде. Все потому, что оккупанты боятся контрнаступления украинской армии.

Однако подрыв моста не означает остановки боевых действий на этом направлении. Это только может временно усложнить логистику.

Интересно! Даже если это была единственная переправа в районе и ВСУ не привели понтоны, то это лишь временно усложнит логистику. Но в полевых условиях восстановление пролета происходит благодаря установке механизированного моста. Среднее время для такой операции установки 10,5 метрового блока для такой техники, как автомобильный ТММ-3 составляет 11 минут.

В Генштабе ВСУ отметили, что на утро 31 мая на Криворожском, а также на Запорожском направлениях были наибольшие потери оккупантов за минувшие сутки.

Добавим, что на первый день лета украинские военные в целом ликвидировали уже около 30 700 оккупантов. Кроме того, наши воины превратили в металлолом тысячи единиц вражеской техники. Только за прошедшие сутки украинские защитники и защитницы ликвидировали 200 кафиров.