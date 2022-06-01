Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким в своем новом обращении.

Важно Утренний обстрел Николаева: известно об одном ранено, повреждено более 20 домов

По словам Кима, враг серьезно опасается прорыва наших ВСУ.

А мы не боимся и поддерживаем наших военных,

– добавил Ким.

Он добавил, что 1 июня в Украине отмечают День защиты детей. Обычно в Николаеве отмечали его все вместе, устраивая разные действа. Однако в этом году все иначе. Ким констатировал, что российские захватчики украли 3 месяца у наших детей.

"Но я вижу, что город оживает. Люди закупают стройматериалы, начинают делать ремонты. Мы также закупаем разные строительные материалы для восстановления разрушенных домов", – сказал глава Николаевской ОВА.

В то же время он напомнил, что обстрелы Николаева продолжаются. В этом контексте Ким призвал жителей еще не возвращаться в город, а подождать хотя бы 2-3 недели.

Оккупанты регулярно обстреливают Николаев

Николаев находится в досягаемости враждебных реактивных систем залпового огня, поэтому российские кафиры регулярно пускают снаряды по городу. Они хотят посеять панику и снизить моральный дух украинских граждан.

Среди недавних обстрелов можно упомянуть как:

28 мая россияне утром били по одному из жилых районов Николаева. Тогда получили ранения целых семь человек – двое из них находились в тяжелом состоянии. Также погибла работница местного коммунального предприятия. При обстреле отец с сыном разгружали бутылки с водой в своем дворе : отцу оторвало руку, а сыну попали обломки в кисть. К счастью, местные жители затащили обоих в подъезд, потому что обстрел продолжался.

Утром 29 мая российские убийцы снова обстреливали Николаев. Два человека пострадали, еще один человек – погиб. В этот момент он просто шел за водой , но вблизи него упал вражеский боеприпас.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким подчеркнул, что в Николаеве готовы к любому развитию событий. Но, по его словам, внезапный штурм города сейчас невозможен . Украинские военные тщательно видят, чем занимаются российские кафиры.