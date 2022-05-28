В военной комендатуре обороны города констатировали, что погибла сотрудница коммунального предприятия, еще 6 человек получили ранения.

Ранее утром обстреляли жилые дома в Николаеве: есть пострадавшие

В оперативном командовании "Юг" перед этим тоже говорили, что, предварительно, ранены среди гражданского населения. Оккупанты обстреляли Николаев реактивными системами залпового огня.

От отчаяния враг пытается болезненно ужалить и вновь попадает в жилые кварталы,

– добавили в командовании.

Погибшая убирала во дворе при обстреле

По меньшей мере, два боеприпаса разорвались прямо во дворах многоэтажек. Член исполкома Николаевского горсовета Екатерина Стоколяс рассказала, что погибшая была дворником, во время удара она убирала двор.



Местные убирают двор после обстрела / Фото "Никвесты"

Пострадавших отрывало руки

Очевидцы рассказывают, что при обстреле пострадали отец и сын. Они разгружали во дворе баклажки с водой. Отцу оторвало руку, а сыну перебило кисть.

Жители дома затащили пострадавших в подъезд, поскольку обстрелы продолжались. Там ждали медиков. Травмированных госпитализировали.



Вина в домах повыбивало / Фото "Никвесты"

Двор разбит

В сети публикуют фотографии и видео с последствиями российской атаки. Весь двор разбит. В домах выбило окна и двери, балконы – разрушены. Местные убирают обломки.

Последствия обстрела домов в Николаеве, смотрите видео:

На Николаевщине – угроза ракетных ударов

В ОК "Юг" предупредили, что российская корабельная группировка осталась неизменной. Поэтому есть угроза ракетных ударов. Также остается возможность атак стратегической авиацией.

Поэтому людей призывают быть бдительными и не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

Предыдущие обстрелы Николаевщины

20 мая силы ПВО сбили над Николаевской областью крылатую ракету Х. Захватчики выпустили ее из стратегического бомбардировщика.

В этот день кафиры били по пригороду Николаева из реактивных систем залпового огня "Смерч". Кроме того, зафиксировали обстрелы в Широковском обществе, но пострадавших не было.

24 мая из - за вражеских обстрелов Николаевщины 4 человека получили ранения .

26 мая россияне обстреляли поселок Березнеговатый. Одна женщина погибла, еще одна – пострадала.

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