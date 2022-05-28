Об этом сообщил городской голова Николаева Александр Сенкевич. В настоящее время на месте работают спасатели и медики.
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Мэр обещает больше деталей впоследствии
Александр Сенкевич подтвердил, что в результате утренних обстрелов, к сожалению, пострадали. Однако больше деталей мэр Николаева обещает предоставить впоследствии.
Вновь целью российских кафиров стали жилые дома. Имеем предварительную информацию о пострадавших гражданских. Подробности сообщу вам впоследствии,
– сообщил Сенкевич.
Глава Николаевского областного совета Анна Замазеева сообщила, что пострадавших в результате обстрела забрала скорая. В целом по состоянию на 28 мая в больницах находятся 310 жителей Николаевщины, которые получили ранения из-за российских обстрелов.
На фото видно, что из-за обстрелов во многих квартирах выбило окна. На улице много обломков деревьев. Анна Замазеева уточнила, что россияне атаковали жилые дома вблизи детского сада.
Последствия обстрела Николаева / Фото ГУ ГСЧС в Николаевской области
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- Вечером 20 мая силы ПВО сбили над Николаевщиной крылатую ракету Х, которую россияне выпустили из стратегического бомбардировщика.
- За 20 мая, кафиры били по пригороду Николаева из реактивных систем залпового огня "Смерч". Кроме того, зафиксировали обстрелы в Широковской общине. К счастью, пострадавших не было.
- Ночью 22 мая были обстрелы в Широковской общине. Сгорели 3 дома в результате прямых попаданий, пострадавших нет. Днем, ночью до сих пор продолжаются обстрелы в Березнеговатской общине. Информации о пострадавших и повреждении пока нет.
- За сутки 24 мая в результате вражеских обстрелов на Николаевщине и 4 человека получили ранения . Детей в их числе нет.
- 26 мая в Николаевском облсовете сообщили, что во время очередного обстрела области под вражеский огонь попали 2 женщины , выпасавшие скот вблизи населенного пункта Березнеговатое. Одна из них погибла на месте, другую госпитализировали.
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