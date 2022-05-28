Об этом сообщил городской голова Николаева Александр Сенкевич. В настоящее время на месте работают спасатели и медики.

Россияне обстреляли Чернобаевку: пострадали супруги, а их сын погиб

Мэр обещает больше деталей впоследствии

Александр Сенкевич подтвердил, что в результате утренних обстрелов, к сожалению, пострадали. Однако больше деталей мэр Николаева обещает предоставить впоследствии.

Вновь целью российских кафиров стали жилые дома. Имеем предварительную информацию о пострадавших гражданских. Подробности сообщу вам впоследствии,

– сообщил Сенкевич.

Глава Николаевского областного совета Анна Замазеева сообщила, что пострадавших в результате обстрела забрала скорая. В целом по состоянию на 28 мая в больницах находятся 310 жителей Николаевщины, которые получили ранения из-за российских обстрелов.

На фото видно, что из-за обстрелов во многих квартирах выбило окна. На улице много обломков деревьев. Анна Замазеева уточнила, что россияне атаковали жилые дома вблизи детского сада.

Последствия обстрела Николаева / Фото ГУ ГСЧС в Николаевской области

Последние новости из Николаева

Вечером 20 мая силы ПВО сбили над Николаевщиной крылатую ракету Х, которую россияне выпустили из стратегического бомбардировщика.

За 20 мая, кафиры били по пригороду Николаева из реактивных систем залпового огня "Смерч". Кроме того, зафиксировали обстрелы в Широковской общине. К счастью, пострадавших не было.

Ночью 22 мая были обстрелы в Широковской общине. Сгорели 3 дома в результате прямых попаданий, пострадавших нет. Днем, ночью до сих пор продолжаются обстрелы в Березнеговатской общине. Информации о пострадавших и повреждении пока нет.

За сутки 24 мая в результате вражеских обстрелов на Николаевщине и 4 человека получили ранения . Детей в их числе нет.

26 мая в Николаевском облсовете сообщили, что во время очередного обстрела области под вражеский огонь попали 2 женщины , выпасавшие скот вблизи населенного пункта Березнеговатое. Одна из них погибла на месте, другую госпитализировали.

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