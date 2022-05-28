Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич. Зараз на місці працюють рятувальники та медики.

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Мер обіцяє більше деталей згодом

Олександр Сєнкевич підтвердив, що унаслідок ранкових обстрілів, на жаль, є постраждалі. Однак більше деталей мер Миколаєва обіцяє надати згодом.

Знову ціллю російських окупантів стали житлові будинки. Маємо попередню інформацію про постраждалих цивільних. Подробиці повідомлю вам згодом,

– повідомив Сєнкевич.

Голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва повідомила, що постраждалих унаслідок обстрілу забрала швидка. Загалом станом на 28 травня у лікарнях перебувають 310 мешканців Миколаївщини, які зазнали поранень через російські обстріли.

На фото видно, що через обстріли в багатьох квартирах повибивало вікна. На вулиці багато уламків дерев. Ганна Замазєєва уточнила, що росіяни атакували житлові будинки неподалік дитячого садочка.

Наслідки обстрілу Миколаєва / Фото ГУ ДСНС у Миколаївській області

Останні новини з Миколаївщини

Ввечері 20 травня сили ППО збили над Миколаївщиною крилату ракету Х, яку росіяни випустили зі стратегічного бомбардувальника.

За 20 травня, окупанти гатили по передмістю Миколаєва з реактивних систем залпового вогню "Смерч". Окрім того, зафіксували обстріли в Широківській громаді. На щастя, постраждалих не було.

Вночі 22 травня були обстріли у Широківській громаді. Згоріли 3 будинки внаслідок прямих влучень, потерпілих немає. Вдень, вночі й досі тривають обстріли у Березнегуватській громаді. Інформації щодо потерпілих і пошкодження наразі немає.

За добу 24 травня унаслідок ворожих обстрілів на Миколаївщині 4 людей зазнали поранень. Дітей серед них немає.

26 травня в Миколаївській облраді повідомили, що під час чергового обстрілу області під ворожий вогонь потрапили 2 жінки, які випасали худобу поблизу населеного пункту Березнегувате. Одна з них загинула на місці, іншу госпіталізували.

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