Голова Миколаївської обласної ради з гуманітарних питань регіону Ганна Замазєєва повідомила, що внаслідок обстрілів російських окупантів отримало поранення 4 мирних мешканці.

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На щастя, серед постраждалих немає дітей, повідомила Замазєєва. Вона зазнасила, що всі постраждалі доставлені у медичні заклади області та отримують необхідну допомогу.

Жодного дня без обстрілів Миколаївщини з боку окупантів,

– прокоментувала голова з гуманітарних питань.

Загалом, станом на ранок 25 травня, в миколаївських лікарнях перебуває 138 громадян, які постраждали від атак окупантів на Миколаївщині.

Велика подяка і шана нашим високопрофесійним лікарям, які 24/7 самовіддано рятують життя та здоров’я миколаївців!

– подякувала фахівцям Замазєєва.

Останні новини з Миколаївщини

Ввечері 20 травня сили ППО збили над Миколаївщиною крилату ракету Х, яку росіяни випустили зі стратегічного бомбардувальника.

У Миколаєві затримали групу з чотирьох агентів, які співпрацювали з окупантами. Її організував мешканець Херсона. Одна з жінок збирала дані про дислокацію військових ЗСУ і орендувала квартиру для їхньої групи. Інша – також час від часу передавала інформацію про розміщення особового складу й техніки української армії. Третя підозрювана мала персональні дані на 71 військового ЗСУ. Четвертий – також збирав дані про розташування підрозділів української армії. Їх оперативно спіймали.

За 20 травня, окупанти гатили по передмістю Миколаєва з реактивних систем залпового вогню "Смерч". Окрім того, зафіксували обстріли в Широківській громаді. На щастя, постраждалих не було.

Вночі 22 травня були обстріли у Широківській громаді. Згоріли 3 будинки внаслідок прямих влучень, потерпілих немає. Вдень, вночі й досі тривають обстріли у Березнегуватській громаді. Інформації щодо потерпілих і пошкодження наразі немає.

На Миколаївщині Збройні Сили України зіткнулись зі специфічним ворогом. Цього разу російські окупанти вирядились у форму українських бійців. Проте ворогу це не допомогло – ЗСУ відбили атаку. Про це 24 травня повідомило оперативне командування "Південь".

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