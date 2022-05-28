Чоловік та жінка отримали поранення, а їхній син загинув. Про це журналістам розповіли місцеві жителі.

До теми Гауляйтер закриває Херсонщину на виїзд та переходить на московський час

Внаслідок дій окупантів родина втратила сина. У матері загиблого відірвало руку, а її чоловік отримав переломи.

Загинув під завалами батьківської хати

Згідно з повідомленням Херсонської обласної прокуратури, внаслідок обстрілу загинув 33-річний чоловік. Ракета влучила просто у будинок й він загинув під завалами батьківської хати.

Загалом внаслідок цього обстрілу поранення різного ступеня важкості отримали 6 людей. Натомість рівень пошкодження інфраструктури ще визначають.

Обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаних з умисним вбивством.

Що потрібно знати про ситуацію в Чорнобаївці

Наразі Чорнобаївка перебуває під окупацією росіян. Люди живуть під постійними обстрілами. Російські військові обкрадають будинки та викрадають людей, в громаді бракує необхідних лікарських засобів.

Відомо, що у селі постраждало щонайменше 200 житлових будинків. Окупанти неодноразово обстрілювали Чорнобаївку градами та касетними бомбами.

Через обстріли є ще інші руйнування. Зокрема, очевидці повідомляють про пошкодження газової труби та обірвані дроти.

На початку травня росіяни захопили в полон голову Чорнобаївки Ігоря Дударя і його заступника Євгенія Родіонова, а 8 травня призначили окупаційну адміністрацію, "главою" якої став Юрій Турульов. 12 травня стало відомо, що Родіонова звільнили з полону.

Законні працівники Чорнобаївської сільської ради відмовилися співпрацювати з окупантами. На знак протесту вони залишили захоплене адміністративне приміщення, але продовжили працювати дистанційно.

Чорнобаївка розташована якраз у передмісті тимчасово окупованого Херсона, але ЗСУ продовжують завдавати втрат окупантам під Чорнобаївкою. 16 травня стало відомо, що українські воїни вдарили по ворожих силах противника у Чорнобаївці 20-й раз.

До теми – відомі херсонські зрадники вивозять у Крим овочі, зерно та іншу продукцію: дивіться відео