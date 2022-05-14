Жінка спілкувалася зі своїм чоловіком телефоном

Про те, що викрадений російськими загарбниками Євгеній Родіонов на волі, журналістам повідомила його дружина Інна Родіонова.

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Чоловіка відпустили годину тому,

– зазначила Родіонова.

Жінка заступника глави Чорнобаївської сільради заявила, що спілкувалася зі своїм чоловіком телефоном.

Російські військові викрали керівництво Чорнобаївської сільради

Міністерка реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук 3 травня повідомляла, що окупанти захопили в полон голову Чорнобаївки Ігоря Дударя. Також вони викрали заступника сільського голови Євгенія Родіонова.

Повідомлялося, що озброєні російські військові 2 травня о 7 ранку прийшли з обшуками у помешкання Дударя. Тоді на сторінці Чорнобаївської сільської ради повідомили, що з 2 травня Дудар у тяжкому стані в лікарні. Він перебуває під наглядом військ агресора.

У цей же день окупанти захопили будівлю Чорнобаївської сільської ради. 8 травня російські загарбники призначили свого гауляйтера у Чорнобаївці. Водночас сільрада відмовилася з ним співпрацювати.

Яка ситуація на Херсонщині

В оперативному командуванні "Південь" 12 травня інформували, що російські загарбники планують захопити Херсонську область. Частина Херсонщини наразі тимчасово окупована росіянами.

Повідомлялося, що війська агресора у найближчі дні можуть відновити наступ на Півдні, щоб захопити всю Херсонщину.

Кремлівські ставленики на Херсонщині заявили, що хочуть приєднатися до Росії. У Москві відповіли, що це питання повинні вирішувати жителі регіону, натякнувши на "кримський сценарій".

Президент Володимир Зеленський попереджав Росію, що Україна вийде з мирних переговорів, якщо на Херсонщині проведуть так званий "референдум".

Також російські військові займаються розкраданням у Херсонській області. Вони крадуть зерно, сільськогосподарську техніку та навіть автобуси. На тлі розкрадань між ФСБ та російським ГУР навіть виник конфлікт.

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