Про це 24 каналу розповів радник глави Офісу Президента Олексій Арестович.
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Він каже, що причина такого рішення проста і навіть не політична – у Росії є величезний конфлікт між ФСБ (Федеральною службою безпеки) і ГУР (Головним управлінням розвідки).
Вони сперечаються за "віджату" українську власність – Херсонську область. Зокрема ділять сільськогосподарську техніку, зерно та навіть автобуси, бо ж це багато грошей. Вони багато чого вже поділили і будуть ще це робити,
– заявив Арестович.
Радник глави ОП пояснив, що у Херсоні є самопроголошене "керівництво" і в Кремлі вже почали питати, що ж відбувається з цим регіоном, і ті заявили, що “готові до приєднання”.
"На це відреагував відразу Пєсков, сказав, що все має бути, як з Кримом. Бо ж це міжнародний скандал, бо анексія дорівнює ескалації, а це величезні неприємності для Росії. Водночас Путін чітко проголосив на параді 9 травня, що їхнє завдання – запобігти глобальній війні", – запевнив він.
За словами Арестовича, це означає, що не буде ні ядерної війни, ні війни з НАТО, ні ескалації. Росія цього побоюється. Перед собою Кремль ставить лише завдання – вийти на кордони Донбасу та Херсонщини.
І тут якийсь дурень самопроголошений вилазить і робить міжнародну заяву величезного масштабу. Йому одразу "дали по шапці", що народ має вирішувати. Тому одразу з’явився із заявою Пєсков,
– відповів він.
Арестович каже, що, можливо, цей сценарій десь лежить і вони готуються оголосити Таврійську область без референдуму в Херсоні, але такі заяви для них точно не на часі.
А що з псевдореферендумом у Херсоні? На думку Арестовича, зараз немає ознак, що "референдум" там взагалі готується.
"Останній вкид був, що це перенесли на 15 – 18 травня, але підготовки немає. Окрім того, вплинули і такі заяви, їх почали одразу "гасити" на рівні Кремля", – додав він.
Але радник глави ОП вважає, що сценарій приєднання Херсону в росіян є. Він розглядається як крайній, але точно не головний.
Він розглядається у випадку, якщо не вдасться вмовити нас на де-факто визнання окупації Херсонської області… Але будь-які спроби Росії не мають значення. Як сьогодні наголосив Михайло Подоляк, ми все одно звільнимо Херсон військовим шляхом,
– підсумував Арестович.
Можливе проголошення "ХНР": що відомо
- Ще раніше на Херсонщині росіяни планували проголосити так звану "Херсонську народну республіку". Серед місцевих мешканців ширилася інформація, що після проведення "референдуму" окупанти почнуть "мобілізовувати" їх до російської армії.
- Відомо, що у квітні росіяни у приватній друкарні Нової Каховки запустили верстати й друкували бюлетені. Згодом там змінили риторику щодо планів на "референдум" та намагалися підкупити населення рублевими виплатами.
- Призначені росіянами так звані "представники влади Херсонської військово-цивільної адміністрації" заявили, що проситимуть Володимира Путіна включити Херсонську область до складу Росії.
- Заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський заявив, що росіяни планують створити в області чергову псевдореспубліку та приєднати її тимчасово окуповані території до Росії. Однак такі дії загарбників не мають ні юридичних перспектив, ні підтримки херсонців.
- Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що приєднання окупованої Херсонської області має відбутися "легітимно", як це було з Кримом".
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