Їх "селять" у помешкання українців, які тимчасово виїхали. Про це 24 каналу розповів херсонський активіст Володимир Молчанов.

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Кого завезли на Херсонщину

За його словами, більша частина тих, хто є в Херсоні, це не військові, а різні "карателі". В область навезли навіть велику кількість цивільних – є вчителі, жінки, діти.

Найімовірніше, це члени родин рашистів,

– припускає Молчанов.

Вже є підтверджені випадки, коли "завезенці" вселилися у тимчасово покинуті квартири жителів Нової Каховки, які евакуювалися. Найімовірніше, в Херсоні буде така ж ситуація.

Нагадаємо! В окупованій Новій Каховці викрали українську арбітриню Ірину Петрову. Вона нібито відмовилася судити матчі турніру, які організовує ворожа "влада".

Звідки завозять людей

Окупанти насамперед завозять людей із Криму, однак не тільки. Адже російські товари, якими переповнене місто, – з усієї Росії. Там є продукти із:

Волгограду;

Чувашії;

Марій Елу.

Бізнесмени, далекобійники з цих регіонів використовують Херсонщину з комерційною метою.

Окупанти ховаються від херсонців

Активіст розповів, що російські військові ховаються від херсонців. Жителі міста здогадуються, де розміщуються окупанти. Однак масово ворожі війська не допускають собі їздити в самому місті. Розуміють, що про них докладуть.

Щодо представників росгвардії – там не тільки кримчани. Туди входять і й "військові" зі східного військового округу, північнокавказького військового округу, кадирівці. Велика частина – мобілізованих бойовиків.

Вони вдало створюють проблеми російським військам – недисципліновані, не готові до служби, не підготовлені. "Часто це чоловіки з соціальних низів, яких схопили і підставили під автоматом", – вважає Молчанов.

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Яка ситуація в області: важливе

В Херсонській області зникає все більше людей. Невідомо, чи їх вивезли, чи вони сидять в російських "застінках".

Українцям дуже важко виїхати з тимчасово окупованого регіону. Щодня формується колона автомобілів, але більшу частину з них не випускають.

Той, кому вдається прорватися, мусить пройти десятки блокпостів. Там окупанти проводять безсоромний обшук – "перетрушують" речі та транспорт. Особливо прискіпливо ставляться до чоловіків.

Російські військові масово викрадають людей – зокрема з проукраїнською позицією. Ціль загарбників – священники, діячі культури та науки.

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