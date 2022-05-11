Їх "селять" у помешкання українців, які тимчасово виїхали. Про це 24 каналу розповів херсонський активіст Володимир Молчанов.
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Кого завезли на Херсонщину
За його словами, більша частина тих, хто є в Херсоні, це не військові, а різні "карателі". В область навезли навіть велику кількість цивільних – є вчителі, жінки, діти.
Найімовірніше, це члени родин рашистів,
– припускає Молчанов.
Вже є підтверджені випадки, коли "завезенці" вселилися у тимчасово покинуті квартири жителів Нової Каховки, які евакуювалися. Найімовірніше, в Херсоні буде така ж ситуація.
Звідки завозять людей
Окупанти насамперед завозять людей із Криму, однак не тільки. Адже російські товари, якими переповнене місто, – з усієї Росії. Там є продукти із:
- Волгограду;
- Чувашії;
- Марій Елу.
Бізнесмени, далекобійники з цих регіонів використовують Херсонщину з комерційною метою.
Окупанти ховаються від херсонців
Активіст розповів, що російські військові ховаються від херсонців. Жителі міста здогадуються, де розміщуються окупанти. Однак масово ворожі війська не допускають собі їздити в самому місті. Розуміють, що про них докладуть.
Щодо представників росгвардії – там не тільки кримчани. Туди входять і й "військові" зі східного військового округу, північнокавказького військового округу, кадирівці. Велика частина – мобілізованих бойовиків.
Вони вдало створюють проблеми російським військам – недисципліновані, не готові до служби, не підготовлені. "Часто це чоловіки з соціальних низів, яких схопили і підставили під автоматом", – вважає Молчанов.
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Яка ситуація в області: важливе
- В Херсонській області зникає все більше людей. Невідомо, чи їх вивезли, чи вони сидять в російських "застінках".
- Українцям дуже важко виїхати з тимчасово окупованого регіону. Щодня формується колона автомобілів, але більшу частину з них не випускають.
- Той, кому вдається прорватися, мусить пройти десятки блокпостів. Там окупанти проводять безсоромний обшук – "перетрушують" речі та транспорт. Особливо прискіпливо ставляться до чоловіків.
- Російські військові масово викрадають людей – зокрема з проукраїнською позицією. Ціль загарбників – священники, діячі культури та науки.
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