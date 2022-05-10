Показали на таких записах 10 травня двох цивільних чоловіків, які постраждали, зокрема, від тортур електричним струмом. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на власні джерела.

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Стало відомо, хто цим займається

Вирішили поширювати відео замордованих людей російські розвідники з 10 окремої бригади спеціального призначення. Вони є службовцями військової частини №65564.

Нелюди вчиняють звірства систематично, тому зараз важко навіть уявити, скільки вже було в них жертв. Записи, які вони виклали в інтернет, зняли у поліцейському відділку на захопленій ворогом частині Херсонщини.



Прапор службовців ворога, які катують людей / Фото "Военпро"

Змушують висловлювати "співчуття"

На одному із записів росіяни змусили чоловіка в цивільному говорити завчений текст. Обличчя цього потерпілого було не лише закривавлене, а й місцями з припухлостями.

Висловлюю співчуття матерям, жінкам і дітям загиблих російських десантників. Я дуже співчуваю та прошу вибачення,

– змусили говорити полоненого.

Жертві російського "спецназу" важко говорити, але при зупинках, його постійно підганяють словами "дальше". У кінці запису чоловік також сказав, що готовий спокутувати свою "провину", проте невідомо, в чому саме його звинуватили.

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Іншого постраждалого змогли ідентифікувати

На іншому поширеному відео чоловік, який працює на залізниці. Військовий і блогер Сергій Стерненко написав у своєму телеграмі, що це Сергій Морозов. У фейсбуці цього чоловіка було вказано, що він працював на Одеській залізниці. Проте зараз у соцмережі знайти його акаунт уже неможливо.

Сергій Морозов до та після катувань російською армією / Зображення з телеграму Сергія Стерненка

На те, що Сергія катували струмом, вказує дріт із прищіпкою клеми, який йому причепили до вуха. Також у нього була вже засохла кров на обличчі. Чоловік сказав, що нібито займався "мародерством російських десантників". У кінці він говорить ідентичний до попереднього текст про співчуття росіянам, але також каже, що готовий спокутувати провину кров'ю.

Як за це можуть покарати

Катування та будь-яке інше насилля, спрямоване на полонених чи цивільних, є порушенням міжнародного права. У Кримінальному кодексі України такі дії підпадають під статтю "Порушення законів та звичаїв війни".

Тому "спецназівцям", які цим займаються, загрожує від 8 до 12 років в'язниці. Проте це поширюється лише на тих окупантів із військової частини №65564, які не загинуть.

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