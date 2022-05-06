Російські окупанти працюють по списках

Про це під час брифінгу заявила постійна представниця президента в Криму Таміла Ташева, повідомляє 24 канал. За словами Ташевої, на окупованих територіях Херсонщини росіяни утримують та катують у підвалах приблизно 500 людей.

Варте уваги Окупанти заявили, що відновлюють сполучення між Кримом і Херсонщиною

Представниця Володимира Зеленського в Криму уточнила, що це відбувається у Херсоні, Новоолексіївці та Генічеську.

Щобільше, російські окупанти працюють по списках. Вони мають перелік активістів, які брали участь у громадянській блокаді Криму 2015 року, а також бійців АТО.

Війська агресора приходять додому до таких людей і викрадають їх. Ташева наголосила, що ідентичні дії Росія робила під час анексії Криму у 2014 році.

Це абсолютно такі самі сценарії, які ми бачили у Криму у 2014 році. Що вони робили? Спочатку заходили військові, потім зачищалося інформаційне поле, поле активістів, журналістів і так далі. Потім проводився так званий "референдум",

– розповіла представниця президента.

Росія депортує українців

Таміла Ташева, повідомила, що українців насильно переміщують з материкової частини України до Криму. Йдеться про громадян України в Маріуполі та в Херсонській області.

Поблизу Херсонщини в окупованому Криму російські окупанти розгорнули так звані фільтраційні табори. Там у депортованих людей відбирають паспорти та змушують проходити перевірки.

До речі На півночі Херсонщини і Миколаївщини ворог обстрілює населені пункти, які залишив

Останні новини з Херсонщини

Російські окупанти 25-го квітня захопили приміщення Херсонської міськради та представили так званих "керівників" Херсонської обласної та міської адміністрацій.

Ставленики Кремля оголосили, що протягом 4 місяців планують "переходити у рублеву зону". Українська омбудсменка Людмила Денісова заявили, що це акт анексії з боку Росії.

Також слід звернути увагу на заяву президента Володимира Зеленського. Глава держави попередив Москву, що Україна вийде з мирних перемовин, якщо на Херсонщині відбудеться "референдум".

Російська окупація створює гуманітарну катастрофу в регіоні. Щобільше, російські загарбники влаштували блокаду мешканцям Херсонщини.

Важливо У Херсоні знову "вирубили" мобільний зв'язок: працює лише Київстар

Вони не дозволяють покинути Херсон та в'їхати до міста. Декому все ж вдається покинути Херсонщину, однак для цього доводиться проходити блокпости, на яких окупанти погрожують розстрілом.

Хоча частина Херсонської області вже близько двох місяців під окупацією, проте місцеві мешканці не визнають так звану російську владу.

Безстрашні люди виходять на мітинги з українською символікою. Такі протести сильно дратують росіяни, тому вони силою розганяють людей. Через це майже ніхто не повертається додому без поранень.

Раніше – у Херсоні сталися вибухи біля телевежі: дивіться відео