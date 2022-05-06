Российские оккупанты работают по спискам

Об этом на брифинге заявила постоянная представительница президента в Крыму Тамила Ташева, сообщает 24 канал. По словам Ташевой, на оккупированных территориях Херсона россияне удерживают и пытают в подвалах примерно 500 человек.

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Представительница Владимира Зеленского в Крыму уточнила, что это происходит в Херсоне, Новоалексеевке и Геническе.

Более того, российские оккупанты работают по спискам. У них есть перечень активистов, которые участвовали в гражданской блокаде Крыма в 2015 году, а также бойцов АТО.

Войска агрессора приходят домой к таким людям и похищают их. Ташева подчеркнула, что идентичные действия Россия предпринимала во время аннексии Крыма в 2014 году.

Это абсолютно такие же сценарии, которые мы видели в Крыму в 2014 году. Что они делали? Сначала заходили военные, затем зачищалось информационное поле, поле активистов, журналистов и т.д. Затем проводился так называемый "референдум",

– рассказала представительница президента.

Россия депортирует украинцев

Тамила Ташева сообщила, что украинцев насильственно перемещают из материковой части Украины в Крым. Речь идет о гражданах Украины в Мариуполе и Херсонской области.

Вблизи Херсона в оккупированном Крыму российские оккупанты развернули так называемые фильтрационные лагеря. Там у депортированных людей отбирают паспорта и вынуждают проходить проверки.

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Последние новости из Херсона

Российские оккупанты 25 апреля захватили помещение Херсонского горсовета и представили так называемых "руководителей" Херсонской областной и городской администраций.

Ставленики Кремля объявили, что в течение 4 месяцев планируют "переходить в рублевую зону". Украинская омбудсмен Людмила Денисова заявила, что это акт аннексии со стороны России.

Также следует обратить внимание на заявление президента Владимира Зеленского. Глава государства предупредил Москву, что Украина выйдет из мирных переговоров, если в Херсонской области состоится "референдум".

Российская оккупация создает гуманитарную катастрофу в регионе. Более того, российские захватчики устроили блокаду жителям Херсонщины.

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Они не позволяют покинуть Херсон и въехать в город. Некоторым все же удается покинуть Херсонщину, однако для этого приходится проходить блокпосты, на которых оккупанты угрожают расстрелом.

Хотя часть Херсонской области уже около двух месяцев под оккупацией, местные жители не признают так называемую российскую власть.

Бесстрашные люди выходят на митинги с украинской символикой. Такие протесты сильно раздражают россиян, поэтому они силой разгоняют людей. Из-за этого почти никто не возвращается домой без ранений.

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