Россияне отключили связь от Лайфа и Водофона. Киевстар пока работает, но неизвестно, надолго ли. Об этом 24 каналу рассказали жители Херсона.

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Напомним, что оккупанты уже держали регион без связи с вечера 30 апреля до 4 мая. Они хотят создать информационный вакуум для граждан, отрезав их от связи с родными, находящимися на подконтрольной территории.

Из Херсона никого не выпускают

Въезд и выезд из Херсона россияне полностью закрыли. Город находится в полной блокаде. На блокпостах оккупанты говорят, что до 11 мая не будут впускать и выпускать никого.

При этом в регионе остались еще тысячи людей, желающих сбежать от оккупации, однако сделать этого не могут. Россияне угрожают расстрелами.

Россияне устанавливают сообщение между Крымом и Херсонщиной

Российские военные заявляют, что возобновили сообщение между оккупированным Крымом и Херсонской областью. Пропагандистские СМИ со ссылкой на заявление советника так называемого главы Крыма Олега Крючкова пишут, мол, транспортной и грузовой блокады больше нет.

В Херсонской области тяжелая ситуация

Россияне 25 апреля захватили помещение Херсонского горсовета, где провели специальное "заседание". Там представили коллаборантов, которых назвали "властью". Оккупанты хотят перевести Херсонщину в "рублевую зону". Намерены сделать это за 4 месяца.

Кроме того, оккупанты пытаются выйти на административные границы Херсонской области. Для этого они ищут слабые места в украинской армии.

Волонтер из Херсона Ирина Салихова отмечала, что россияне хотят "присоединить" Херсонскую область к оккупированному Крыму без "референдума".

Местные жители выступают против оккупантов. Они выходят на мирные акции, которые жестоко разгоняют. Однако жители Новой Каховки 9 мая все равно планируют митинг с желтыми лентами.

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