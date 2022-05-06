Росіяни вимкнули зв'язок від Лайфу та Водафону. Київстар поки працює, але невідомо, чи надовго. Про це 24 каналу розповіли жителі Херсона.

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Нагадаємо, що окупанти вже тримали регіон без зв'язку з вечора 30 квітня до 4 травня. Вони хочуть створити інформаційний вакуум для цивільних, відрізавши їх від зв'язку з рідними, які перебувають на підконтрольній території.

З Херсону нікого не випускають

В'їзд та виїзд з Херсону росіяни повністю закрили. Місто перебуває у повній блокаді. На блокпостах окупанти говорять, що до 11 травня не впускатимуть і не випускатимуть нікого.

При цьому у регіоні залишились ще тисячі людей, які хочуть втекти від окупації, однак зробити цього не можуть. Росіяни погрожують розстрілами.

Росіяни встановлюють сполучення між Кримом і Херсонщиною

Натомість російські військові заявляють, що відновили сполучення між окупованим Кримом та Херсонською областю. Пропагандистські ЗМІ з посиланням на заяву радника так званого "глави Криму" Олега Крючкова пишуть, мовляв, транспортної та вантажної блокади більше немає.

На Херсонщині важка ситуація

  • Росіяни 25 квітня захопили приміщення Херсонської міськради, де провели спеціальне "засідання". Там представили колаборантів, яких назвали "владою". Окупанти хочуть перевести Херсонщину у "рублеву зону". Мають наміри зробити це за 4 місяці.
  • Крім того, окупанти намагаються вийти на адміністративні кордони Херсонщини. Для цього вони шукають слабкі місця в українській армії.
  • Волонтерка з Херсона Ірина Саліхова зазначала, що росіяни хочуть "приєднати" Херсонську область до окупованого Криму без "референдуму".
  • Місцеві мешканці виступають проти окупантів. Вони виходять на мирні акції, які жорстко розганяють. Однак жителі Нової Каховки 9 травня все одно планують мітинг з жовтими стрічками.

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