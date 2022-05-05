Окупанти оголосили про відновлення вантажного й пасажирського сполучення

Відповідну заяву зробив радник так званого "глави Криму" з інформаційної політики Олег Крючков, повідомляються російські пропагандистські ЗМІ.

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В окупованому Росією Криму заявили, що більше немає транспортної блокади Криму з боку України. Як відомо, після окупації Криму транспортне сполучення з півостровом та подача прісної води з України були припинені.

Окупаційна влада у Криму оголосила про відновлення вантажного та пасажирського сполучення.

Транспортна блокада Криму, влаштована українськими націоналістами 8 років тому, залишилася у минулому. Сьогодні почався процес відновлення вантажного та пасажирського сполучення. Приватний бізнес не терпить порожнечі. Коли людям потрібно їхати і є запит на це, то миттєво налагоджуються зв'язки,

– сказав представник окупаційної влади Криму.

Ставленики Кремля повідомили про відновлення залізничних гілок, що з'єднують Крим із Херсонською областю. Вони заявили, що у захоплених Росією регіонах України буцімто повноцінно запрацював міський та міжміський транспорт.

Яка реальна ситуація на Херсонщині

Російські окупанти 25-го квітня захопили приміщення Херсонської міськради, де провели спеціальне "засідання". Вони представили так званих "керівників" Херсонської обласної та міської адміністрацій.

Окупаційна влада Херсонщини планує "переходити у рублеву зону". За їхніми словами, "перехідний період займе до 4 місяців". Українська омбудсменка Людмила Денісова заявили, що це акт анексії з боку Росії.

Слід зауважити, що російські загарбники влаштували справжню блокаду мешканцям Херсонщини. З міста не можна виїхати та в'їхати. Ті, кому все ж вдається покинути Херсонщину, проходять блокпости, де окупанти погрожують розстрілом.

Проти окупації виступають місцеві мешканці, які не покинули Херсонщину. Наприклад, жителі Нової Каховки 9 травня планують мітинг з жовтими стрічками.

Попри окупацію люди виходять на мітинги з українською символікою. Такі протести росіяни розганяють силою, тому майже ніхто не повертається додому без поранень.

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