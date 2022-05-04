На 9 травня 2022 року жителі міста на Херсонщині запланували мітинг, головним лозунгом якого стане "Нова Каховка – це Україна". Вони це прагнуть зробити на противагу заходам, які запланували колаборанти.
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Люди мають на меті вийти на вулиці міста із жовтими стрічками. Організатори заходу вважають, що українців буде значно більше, ніж масовки колаборантів.
Ми виходимо за Нову Каховку. 9 травня окупант хоче святкувати перемогу над містом, але стикнеться тільки зі своєю поразкою,
– йдеться у дописі анонсу заходу у фейсбук.
Організатори мітингу додають, що всі вони закличуть друзів та сусідів і всіх, кого побачать по дорозі на мітинг задля того, щоб "запустити хвилю жовтих кольорів". Використання жовтої стрічки вони пояснили наступним чином:
- Для українців – це колір сонця і єдності нашої держави;
- Водночас цей колір – символ поразки для окупантів.
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- У тимчасово окупованому Херсоні технічним командам нарешті вдалося відновити мобільний зв'язок українських операторів. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Проте пізніше ЗМІ повідомили, що у місті знову зникло покриття від Vodafone.
- Ворог продовжує тероризувати жителів Херсонщини. На жаль, в регіоні дуже складна гуманітарна ситуація й суттєві проблеми з роботою лікарень. Крім того, будь-які види комунікації по Херсону та області дуже ускладнені.
- Зокрема, днями ще й був відсутній інтернет та мобільний зв’язок. Окупанти посилили "фільтраційні" заходи та збільшили кількість блокпостів. Про ситуацію в області розповів перший заступник голови обласної ради Херсону Юрій Соболевський.
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