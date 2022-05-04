Про це в ефірі 24 каналу розповів перший заступник голови обласної ради Херсону, Юрій Соболевський. Всі також додав, що в регіоні дуже складна гуманітарна ситуація і дуже великі проблеми у роботі лікарень.

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Чи є прихована мобілізація на Херсонщині

Стосовно мобілізації, я не можу вам підтвердити інформацію, адже якщо це правда і окупанти дійсно викрали людей, щоб змусити вступити до орди – вони не можуть зв'язатись з нами,

– говорить Юрій Соболевський.

Обшуки місцевих та викрадення без жодних пояснень, відбуваються постійно. Також рашисти відрізали будь-які шляхи постачання гуманітарної допомоги з України, намагаються роздавати щось своє, говорить політик.

Впродовж останніх днів окупанти також забрали у людей можливість поїхати з Херсонщини самостійно. З гуманітарної точки зору – все дуже складно,

– зазначає заступник Херсонської облради.

Проте Соболевський каже, що настрій херсонців мічний та вони чекають ЗСУ. Місцеві вірять, що скоро їх звільнять з окупації і вірять в Україну.

Росія може анексувати Херсонщину

У ЗМІ активно обговорюють можливість анексії Росією території Херсонської області. Зробити це окупанти планують з нагоди "дня Пабєди".

Також у плани загарбників входить "приєднання" ОРДЛО. Місцеві аж ніяк не схволюють російську окупацію та щосили чекають на визволення Збройними Силами України.

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